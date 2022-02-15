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情人節領證 冤獄27年的張玉環再婚

中國新聞組／北京15日電
張玉環和女友領證結婚。（取材自九派新聞 ）
張玉環和女友領證結婚。（取材自九派新聞 ）

冤獄27年出獄的江西男子張玉環發布抖音宣布，情人節這天和女友汪女士領證結婚，正式成為夫妻。

來源：YouTube

極目新聞報導，視頻中，身穿格紋襯衣和藍色毛衣的張玉環手舉著結婚證，笑著對鏡頭說：「大家好，粉絲們都關心我找老婆的事，今天回覆來了。今天是情人節，我們正式領了結婚證，心裡非常高興。以後不管有什麽風風雨雨，我們都會走下去。」視頻文字部分則寫道寫道：「我和妻子相處近一年了，有共同語言共同愛好，今天我們領證結婚了。」粉絲也紛紛在評論區送上祝福。

「這次領證前我跟我兒子都說了，他們都同意。我女朋友的兒子最開始不同意，他說他媽媽有退休工資，條件比較好。後來，我女朋友很堅持，說我們相處得很好，以後老來做伴，有人講講話，她兒子才同意。」張玉環說。

張玉環說，他和妻子的日常很甜蜜，每天早上散散步，一起打打羽毛球，買菜回家做飯。現在他自己也沒有做正式的工作，就是有時間會在抖音上帶帶貨，未來將和妻子一起住在進賢縣。

報導稱，1993年10月24日，江西省南昌市進賢縣凰嶺鄉張家村兩個男童被人殺害，26歲的鄰居張玉環被警方定為嫌兇帶走，後來被判死緩。2020年8月4日，江西高院對此案再審宣判，張玉環無罪獲釋，在此之前他已失去自由長達9778天。而他當年的恩愛妻子宋小女，在多年為他的清白奔走後，迫於生活壓力已改嫁。此後，張玉環得到人民幣496萬餘元的國家賠償。

從1993年10月27日時年26歲的張玉環被警方帶走，到2020年8月4日53歲的他無罪歸來，張玉環蒙冤入獄近27年，成為目前中國羈押時間最長的改判無罪蒙冤者。

九派新聞報導，2020年8月6日，張玉環前妻宋小女在網上發文，回憶了自1993年張玉環被抓後27年來的艱難生活。當年她將兩個孩子給老人照顧，一邊打工一邊繼續為張玉環申訴、上訪。後來查出腫瘤，怕拖累了家人，迫於無奈決定改嫁。

宋小女在接受採訪時說：張玉環欠我一個擁抱。後來，張玉環只是滿眼淚光地握住宋小女的手，張玉環說，不給她擁抱，是害怕她情緒又激動送進醫院，只能強忍了。

已經不再年輕的宋小女(右)說張玉環欠她一個擁抱。（取材自九派新聞 ）
已經不再年輕的宋小女(右)說張玉環欠她一個擁抱。（取材自九派新聞 ）

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