情人節大禮 杭州男送女友一冰箱冰墩墩

胡女士一冰箱的冰墩墩。（取材自瀟湘晨報）

杭州一名男子在情人節送了女友一冰箱的冰墩墩，讓網友超羨慕。

瀟湘晨報報導，根據視頻顯示，一位穿米白色搖粒絨外套，頭戴和服裝同色髮箍的女生站在一台雙門冰箱面前，雙手放在櫃門上，冰箱被緩緩打開，冰墩墩公仔、水晶球、抱枕、冰箱貼，DIY便當、手捏泥塑……這些被男友藏在冰箱裡面的禮物們這才露出了「墩容」。

「送你的冰墩墩，做你的鐵憨憨。」冰箱正中間，一台藍色小音響正放著男生提前錄製好的土味情話，女生聽到後開心地笑了，在這台音響的右上角上，站立著一隻手舉火炬的冰墩墩。

據報導，當事人胡女士表示，自己收到禮物後挺意外的， 「可能在自己之前提到喜歡冰墩墩的時候，他就開始著手準備了。」胡女士表示，這些冰墩墩估計是男友通過找身邊朋友幫忙或者是定鬧鐘搶限量、參加抽獎等方式收集而來。

「現在我身邊的朋友都說要找我實現冰墩墩自由了。」胡女士還表示這些禮物們都很可愛，自己也感到十分開心，已經把公仔和抱枕都帶到公司了。

對此，「情人節能擁有冰墩墩，好開心」、「果然是別人家的男朋友」、「羨慕了」，網友紛紛表示羨慕，還有網友則表示，「自己買不到冰墩墩的原因找到了。」