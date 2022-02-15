中國好岳父…交易員害公司賠5000多萬 靠他3天還清

交易員將全部款項補償到位。（取材自中證報）

中國上市公司「金字火腿」春節前發布了一則公告，稱公司一期貨交易員擅自將持有的合約進行了平倉操作，導致公司帳戶總計虧損5510.53萬元（人民幣，下同，約865萬美元），需個人承擔賠償責任。更令人意外的是，該交易員三天內就將全部款項補償到位，原來他有個「好岳父」。

新浪財經報導，去年9月中國生豬期貨指數 下跌，且在16日從14172點慘摔至13798點，該名期貨交易員擔心金字火腿持倉合約發生強制平倉的風險，因此在未經過同意的狀況下，擅自賣出902筆生豬合約，試圖用更低的價格重新建倉，沒想到最終導致公司虧損5510萬元。

該交易員眼見紙包不住火，只好將此事回報上級，並承諾將在9月27日左右賠償公司損失，最終他在30日將所有帳款匯至公司帳戶，只花三天就籌到鉅額現金引發市場熱烈討論。

澎湃新聞報導，金字火腿12日指出，前期誤操作期貨平倉導致公司虧損的交易員已被勸退。關於賠付公司5500萬元資金的來源，主要是公司股東、該交易員的岳父施雄飈幫其清償了大部分賠償。

值得一提的是，施雄飈是持有金字火腿3.45%股份的自然人股東，同時也是公司總裁、前董事長、前實際控制人施延軍的哥哥，與公司淵源相當深厚。

公司同時對還款細節進行了說明。 2021年9月29日，施雄飈向朋友王啟輝、兄弟施延軍分別借款4105萬元、595萬元。之後，施雄飈透過轉讓其所持有的其他公司股票 ，所得償還王啟輝的大部分欠款。截至2022年2月11日，尚有692.78萬元未能償還。同時，按照施延軍委託支付其侄子撫養費570萬元並歸還差額，截至2022年2月11日，施雄飈占用施延軍資金的情形已經消除。

針對補償款的交易性質的問詢，金字火腿回應稱，施雄飈基於岳父的身分而並非股東身分，用自有及自籌資金幫助其女婿支付補償款，此筆交易不構成權益性交易，因此公司將賠償款計入營業外收入，不存在利用賠償款調節利潤 的情形。

對於商品期貨套期保值業務，金字火腿承認，公司在內控制度的規定和執行上存在一些不足和瑕疵，其中包括期現不匹配、內控監管待加強、會計處理有誤、信披不及時等，將切實加強工作人員的培訓學習、專業能力培養。