中國零容忍…男子山寨冰墩墩 遭重判1年

北京偵破一宗製售盜版「冰墩墩」玩偶案，任姓男子被重判一年。圖為市民拍攝鑽石版「冰墩墩」，該樣品14日亮相河南鄭州冬奧特許零售店，進行為期三天的展示。這隻「冰墩墩」高約16cm，底座直徑約10cm。全身鑲鑽2700餘顆，限量發行2022個。 （中新社）

冬奧吉祥物「冰墩墩」一墩難求，導致山寨品盛行。中宣部「零容忍」，表示北京偵破一宗製售盜版 「冰墩墩」玩偶案，任姓男子被重判一年、罰4萬元人民幣（約6295美元），成為首例侵犯北京冬奧 吉祥物形象著作權刑事案件。此外，國家知識產權局同日通告，嚴打搶註「冰墩墩」、「谷愛凌 」等商標，已駁回429件申請。

中宣部版權管理局副局長湯兆志14日在2022北京新聞中心記者會上表示，冬奧賽事已經過半，從網路監測數據上看，保護工作基本達到預期效果。優酷、愛奇藝等27個平台自查主動刪除涉冬奧侵權鏈接22萬7452個。

香港文匯網報導，湯兆志表示，截止12日零時，優酷、愛奇藝、騰訊視頻、新浪微博、B站、抖音、百度等27個主要影音、社交、直播及搜索引擎平台，共接到各類權利人通知後刪除涉冬奧侵權鏈接3萬2376個；按中國國家版權局等6部門組成的冬奧會反盜版工作組的要求，通過自查主動刪除涉冬奧侵權鏈接22萬7452個；各平台因傳播涉冬奧侵權內容等情況，處置各類帳號3363個。在此基礎上，關閉39個境外非法網站，依法處置52個涉嫌非法傳播涉冬奧內容的境內網站（APP）。

與此同時，當局也加強對傳統侵權盜版問題的查處。近期，北京快偵、快訴、快判一起製售盜版冬奧吉祥物冰墩墩、雪容融玩偶案，犯罪嫌疑人任某被判處有期徒刑一年、並處罰金4萬元人民幣。

另據央視新聞報導，中國國家知識產權局14日發布通告，依法打擊惡意搶註「冰墩墩」、「谷愛凌」等商標註冊。中國知識產權局依據「奧林匹克標誌保護條例」、中國「商標法」第十條第一款第（八）項等規定，對冰墩墩、谷愛凌等429件商標註冊申請予以駁回；依據「商標法」第44條第一款規定，對已註冊「雪墩墩」、谷愛凌等43件商標依職權主動宣告無效。

中國國家知識產權局高度重視冬奧會和冬殘奧會知識產權保護工作，並持續深入開展打擊惡意商標註冊專項行動，先後對「北京2022」、 北京2022年冬奧會會徽和北京2022年冬殘奧會會徽等予以特殊標誌保護，對北京冬奧組委申請的「冰墩墩」「雪容融」等予以商標註冊保護，對其他適格主體申請的「谷愛凌」等冬奧健兒姓名商標予以註冊保護。