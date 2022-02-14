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星巴克驅趕店外吃飯警察 遭中網友以差評抗議

記者賴錦宏／綜合報導
星巴克重慶磁器口後街店。（取材自微博）
星巴克重慶磁器口後街店。（取材自微博）

美國品牌咖啡星巴克遭網友在微博爆料，星巴克重慶店驅趕了一名在店門口吃飯的警察，聲稱影響品牌形象。不少中國網友給涉事店鋪「刷差評」抗議。

據上游新聞報導，有網友13日在微博發帖：「@星巴克中國 @星巴克重慶你們好大的官威啊。 @平安重慶的民警不配在你門口吃飯是不是？」

帖中發布的一張朋友圈截圖內容顯示為：「今天執勤在磁器口遊客中心旁邊（原景區入口重慶沱茶對面）星巴克門口吃飯，星巴克員工看到吃了一半的我們，說你們能換個地方吃嗎？你們這樣會影響我們的品牌形象。不知道什麼水平的公安能配得上這高大上的星巴克。」

一名不願透露姓名的星巴克內部人士透露：「重慶這邊已經明確不允許發聲，要採訪只能找星巴克總部，只有星巴克中國才能發聲。」

星巴克中國總部人士則表示，目前已由相關部門啟動了內部調查，調查結果將隨後公布。

據悉，重慶磁器口有一家星巴克後街店，位於重慶市沙坪壩區幸福街89號磁器口後街。在某點評網站有不少差評，總分3.7分。而距離其最近的另一家星巴克沙磁巷門店，總分為4.3分

驅趕警察事件曝光後，網友集中到某點評網站該門店下打半星。有網友憤怒留言：「啥氣質配得上在你門口吃飯？一個廉價咖啡誰給你的優越感」。

星巴克重慶店驅趕了一名在店門口吃飯的警察，聲稱影響品牌形象。不少中國網友給涉事店...
星巴克重慶店驅趕了一名在店門口吃飯的警察，聲稱影響品牌形象。不少中國網友給涉事店鋪「刷差評」抗議。（取材自微博）

星巴克 警察 咖啡

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