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古琴非遺傳承人、張大千入室弟子 葉名佩93歲辭世

中國新聞組／北京14日電
古琴名家葉名佩生前演奏。（取材自蘇州日報）
古琴名家葉名佩生前演奏。（取材自蘇州日報）

張大千入室弟子、中國著名古琴家、古琴藝術蘇州市級非遺代表性傳承人、國畫家葉名佩女士於2022年2月11日晚間逝世，享年93歲。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，葉名佩生於1929年6月，自幼受家庭熏陶，對古琴藝術產生濃厚興趣，14歲開始學琴，先後師從楊子鏞、張子謙、李明德、徐元白等多位著名古琴家，於各派融會貫通之中，形成了自己委婉細膩，恬淡清新的琴風。葉名佩在不斷精進自己古琴技藝的同時，還相繼完成了「流水」、「高山」、「圮橋進履」、「修禊吟」等曲目的打譜。

葉名佩年少時就兼通琴、畫。（取材自百度百科）
葉名佩年少時就兼通琴、畫。（取材自百度百科）

葉名佩年少時就兼通琴、畫。1946年，張大千從四川到上海開畫展，住在紅顏知己李秋君家，顧青瑤前往拜訪，無意中談起古琴，談起自己有一位會彈古琴的學生。張大千說自己藏有一把宋代姜白石的琴，讓她帶學生來看看。在李秋君的家宴上，張大千拿出古琴，由葉名佩彈奏。那時，彈古琴的人少，有人提議張大千收葉名佩為徒，張大千欣然允諾。

「當時只是議定拜師。後來選了一個好日子，記得是秋天，我磕了三個響頭，正式拜師，成為張老師的入室弟子。和我一起拜師的還有其他幾位師兄弟。我原名叫葉世琴，張老師和李秋君老師商議，為我取名葉名珮。現在的名字是換身份證時弄錯了。我繪畫、落款還是用張老師賜我的名字葉名珮。」葉名佩生前回憶。

於是，張大千在上海期間，葉名佩就到李秋君家跟他學畫。張大千要回成都，問葉名佩願不願意繼續跟他學畫，她於1948年5月和上海、北京一批學生隨張大千同赴四川，繼續深造，終得張大千的畫風神韻。

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