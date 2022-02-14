天花板300萬…足協將祭限薪令 挨批決策粗暴「特別傻」

中國男足日前輸給越南，無緣2022年卡達世界盃。圖為中國隊球員吳曦（左）與越南隊球員范俊海（右）在比賽中拚搶。（新華社）

中國國足在世界杯12強賽敗給越南 ，成眾矢之的後，恐將迎來更大打擊。中國足壇最嚴限薪令傳將公布，規定中國球員的薪水天花板為稅前人民幣300萬元，外援最高不可超過稅前200萬歐元，而中超 俱樂部每年總投入上限3億。消息傳出，16家俱樂部都表強烈反對。

搜狐體育引述足球 報報導指出，中國足壇史上第一份限薪令在2019年發布，當時規定國內球員稅前頂薪不超過1000萬人民幣，入選國家隊球員上浮20%。外籍球員新簽工資不得超過稅後300萬歐元，被稱為1.0版本。

隨後足協又在2020年底下發限薪令2.0版本，將中超一線隊的稅前頂薪由1000萬降到500萬，且沒有給國腳特殊優惠，外援的薪資由稅後最高300萬歐元變為稅前最高300萬歐元，且單賽季總收入不得超過稅前1000萬歐元。不過作為「補償」，球員可經審核與俱樂部簽訂第三方經濟價值的合同，否則這部分所得計入球員薪酬總額。

中國足壇最嚴限薪令曝光，網上馬上炸了鍋，中國知名足球記者冉雄飛痛批降薪令根本不顧及俱樂部和中國球員的利益，直言「足協最嚴降薪令特別傻！特別特別傻」。

自媒體「撲克大叔韓某人」指出，冉雄飛在個人社交平台上表示，「三年間國腳收入三連降，降薪幅度高達70%，你中國足協是用什麼標準和尺度，制定出新標準的，依據了哪條法規。並不是不同意給球員降薪，而是憤怒於中國足協的隨意性！」

中國男足日前慘輸越南，有中國球迷崩潰到砸爛電視。（視頻截圖）

冉雄飛接著表示，「中國足協的最嚴限薪令不僅完全不尊重40餘家職業足球俱樂部的意見，也粗暴決策，完全不尊重職業球員利益，不管球員死活。最嚴限薪令從短期看可飲鴆止渴，從長期看則是釜底抽薪，足協單方面宣布降薪看似為俱樂部健康發展考慮，實際上卻是剝奪了俱樂部自由發展的空間…反而為更多優質品牌脫離中國足球找到了最好的理由。」