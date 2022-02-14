速滑輸不起？ 南韓選手擦領獎台「致敬」 引爆中網

北京冬奧12日舉行男子500米速滑頒獎儀式，獲銀牌的南韓 選手車旼奎上領獎台前，做了一個擦拭領獎台塵埃的動作，儘管車旼奎事後稱這是「出於尊重」，仍引發不少中國網民憤怒，認為車旼奎的「掃墓」動作是循加拿大 短道速滑隊在2018平昌冬奧的模式，表達對中國選手高亭宇奪金的挑釁性抗議，反韓聲浪再起。

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12日，中國選手高宇亭打破奧運 紀錄，奪下男子500米速滑冠軍；獲得銀牌的是南韓選手車旼奎，銅牌是日本選手森重航。發獎儀式上，車旼奎在登上領獎台前，伸手做了一個看似擦拭領獎台塵埃的動作，最近衝上熱搜的冬奧解說員王濛嘲諷「速滑是一人抱著一個跑道，挨不著的事。你沒滑過還擦啥玩意啊，擦了你就能滑過了？」隨後並露出非常不屑的表情。

許多中國網民很快將其與2018年平昌冬奧會上，加拿大短道速滑隊上領獎台前做的動作相提並論，認為是車旼奎進行了挑釁性的抗議，並為此感到憤怒，指車旼奎「輸不起」、擦拭動作像在「掃墓」，充滿挑釁意味，並稱高亭宇隨後騰空躍上冠軍獎台上的領獎動作才是霸氣，直接打臉了車旼奎「自掘墳墓」的小動作。

新浪體育說，2018年平昌冬奧上，當時加拿大幾名隊員面對在南韓受到不公平待遇，曾用「擦拭獎台」的類似動作向東道主南韓奧委會表達不滿。但據了解，加拿大運動員並未對當時的動作進行解釋和回應，「為什麼這個動作不能被理解為敬意呢？」

高亭宇奪金後，躍上頒獎台。（取材自微博）

報導認為，車旼奎的這個擦拭，應該和抗議無關。況且他奪銀後，南韓媒體並未聚焦在他這個動作上。南韓因國內大選，冬奧會的成績很容易激起民族主義矛盾，如果車旼奎真的是為「抗議」而來，豈有不報導之理。

環球網引述南韓門戶網站naver報導，也提及了平昌冬奧上的加拿大隊員相似動作，並指車旼奎通過南韓體育會回應稱：「頒獎典禮對我來說很重要，領獎台是一個寶貴的地方，所以我想以更虔誠的心態走上去。從這個意義上說，我是出於尊重才這麼做的。」

報導並稱，不能否認東道主有優勢。但奧運會中，各種蝲蝲蛄都會有，沒必要太在意。至於體育迷，減少戾氣，少點上綱上線，給比賽帶來正能量才是觀賽者應該做的事情。

至於南韓媒體如何看待車旼奎「擦領獎台」事件，據稱，較為權威的韓聯社、中央日報、東亞日報等報導了車旼奎「掃墓」等說法，並稱「到目前為止，尚不清楚車旼奎為何做這個動作。」有網民稱，有南韓電視台的主持人看到車旼奎的擦拭動作隨即大笑，並稱「車旼奎經常愛開玩笑，他是我們的英雄！」