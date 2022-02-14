我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邀拜登「城下一聚」？烏克蘭自己如何面對開戰危機

超級盃／公羊「驚天逆轉」奪冠 時隔23年再度捧杯

冰刀、鮮血與金牌 中韓短道速滑恩怨30年

中國新聞組／北京14日電
中國選手高亭宇(右)500米速度滑冰奪金，左為銀牌的南韓選手。（新華社）
中國選手高亭宇(右)500米速度滑冰奪金，左為銀牌的南韓選手。（新華社）

今年北京冬奧上，中國與南韓因為部分賽事輸贏引發雙方網民互搶，其實，中韓在短道速滑項目上，從單純的推撞，到後來的血染賽場，兩個國家的恩怨早已累積30年。網易體育報導，近年，利用人數優勢，實施自殺性襲擊確保金牌，逐漸成為南韓隊的基本操作。而如何接招反制，在重大的國際比賽中擊敗南韓人，是中國選手成為世界冠軍的必修課。

網易體育報導，中韓兩國的短道速滑恩怨史，始自1998年長野冬奧，中國向當時的短道速滑霸主南韓發起了挑戰，6個項目全拿到獎牌，唯獨沒有金牌。在男子1000米，一路領先的中國選手李佳軍離奇的輸掉了比賽，因為在最後衝刺階段，南韓選手金東聖利用當時罕見的「弓步衝刺」技術超越，李佳軍距離金牌只差一個刀尖。

中國女選手楊揚也遭受了沉重的打擊，女子3000米接力，她在最後一棒被南韓選手從內道超越，與金牌失之交臂。500米半決賽，她被判犯規，無緣決賽。1000米，她又遭遇了爭議判罰，拱手將金牌讓給南韓人全利卿。四年之後的鹽湖城，楊揚擊敗高基玄，報了1500米比賽的一箭之仇，這是中國短道速滑隊在奧運會上第一次戰勝南韓選手。

報導說，眼看統治地位受到威脅，南韓隊開始不擇手段，只要碰上中國隊，手臂、冰刀都成了他們的武器。2006年杜林冬奧會，中國選手王濛也領教了南韓人的盤外招。1500米決賽，王濛孤身對陣三名南韓選手，遭對方兩人聯手卡住，讓埋伏在外道的陳善藉機反超奪冠。

女子1000米依然是中韓對決，王濛和楊揚雙雙進入決賽，南韓選手崔恩景、陳善有採跟滑戰術，直到還剩兩圈時，崔恩景從外道強行超越，與楊揚發生碰撞，陳善有藉機在內道超過了王濛，上升到第一位。崔恩景被取消了成績，但保住了隊友陳善有獲得了金牌。

報導指出，利用人數優勢，實施自殺性襲擊確保金牌，逐漸成為南韓隊的基本操作，甚至還血染冰場。2010-11賽季短道速滑世界杯上海站500米半決賽，南韓選手金炳俊在最後一個彎道強行超越，將中國選手韓佳良撞出賽道。金炳俊沒有收起冰刀，致韓佳良手腕、手臂、腹部多處被劃傷，血流如注。 

退役之後，楊揚這樣評價南韓隊——不認同手段，但肯定他們的實力。對中國短道速滑隊來說，這個難纏的對手依然在那裡，看來中韓在這個項目上的拉鋸和恩怨還將長久地延續下去。

南韓 北京冬奧 奧運

上一則

北京下雪了 冬奧賽道鬧「雪災」千人連夜掃

下一則

港增1347染疫 第5波確診4%幼童 3歲可打科興疫苗

延伸閱讀

冬奧／俄滑冰小天后涉禁藥 已解除禁賽 將續戰個人賽

冬奧／俄滑冰小天后涉禁藥 已解除禁賽 將續戰個人賽
冬奧／瑞典同事「請假」比冰壺 順手奪銅 震驚上海的他

冬奧／瑞典同事「請假」比冰壺 順手奪銅 震驚上海的他
支持歐洲能源安全 南韓外長：必要時會考慮供應天然氣

支持歐洲能源安全 南韓外長：必要時會考慮供應天然氣
冬奧／短道男子500米 武大靖B組第一 匈牙利奪冠

冬奧／短道男子500米 武大靖B組第一 匈牙利奪冠

熱門新聞

中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

2022-02-09 20:15
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

2022-02-12 09:00
冬奧金牌選手谷愛凌。（美聯社）

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

2022-02-10 12:35
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
網上流傳一篇4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，被認為是反習勢力在20大前的起手式。圖為13屆全國人大四次會議開幕，習近平步入會場。(新華社資料照片)

反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

2022-02-10 02:29

超人氣

更多 >
獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌

獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌
疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新
稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠
秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊

秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊