冰刀、鮮血與金牌 中韓短道速滑恩怨30年

中國選手高亭宇(右)500米速度滑冰奪金，左為銀牌的南韓選手。（新華社）

今年北京冬奧 上，中國與南韓 因為部分賽事輸贏引發雙方網民互搶，其實，中韓在短道速滑項目上，從單純的推撞，到後來的血染賽場，兩個國家的恩怨早已累積30年。網易體育報導，近年，利用人數優勢，實施自殺性襲擊確保金牌，逐漸成為南韓隊的基本操作。而如何接招反制，在重大的國際比賽中擊敗南韓人，是中國選手成為世界冠軍的必修課。

網易體育報導，中韓兩國的短道速滑恩怨史，始自1998年長野冬奧，中國向當時的短道速滑霸主南韓發起了挑戰，6個項目全拿到獎牌，唯獨沒有金牌。在男子1000米，一路領先的中國選手李佳軍離奇的輸掉了比賽，因為在最後衝刺階段，南韓選手金東聖利用當時罕見的「弓步衝刺」技術超越，李佳軍距離金牌只差一個刀尖。

中國女選手楊揚也遭受了沉重的打擊，女子3000米接力，她在最後一棒被南韓選手從內道超越，與金牌失之交臂。500米半決賽，她被判犯規，無緣決賽。1000米，她又遭遇了爭議判罰，拱手將金牌讓給南韓人全利卿。四年之後的鹽湖城，楊揚擊敗高基玄，報了1500米比賽的一箭之仇，這是中國短道速滑隊在奧運 會上第一次戰勝南韓選手。

報導說，眼看統治地位受到威脅，南韓隊開始不擇手段，只要碰上中國隊，手臂、冰刀都成了他們的武器。2006年杜林冬奧會，中國選手王濛也領教了南韓人的盤外招。1500米決賽，王濛孤身對陣三名南韓選手，遭對方兩人聯手卡住，讓埋伏在外道的陳善藉機反超奪冠。

女子1000米依然是中韓對決，王濛和楊揚雙雙進入決賽，南韓選手崔恩景、陳善有採跟滑戰術，直到還剩兩圈時，崔恩景從外道強行超越，與楊揚發生碰撞，陳善有藉機在內道超過了王濛，上升到第一位。崔恩景被取消了成績，但保住了隊友陳善有獲得了金牌。

報導指出，利用人數優勢，實施自殺性襲擊確保金牌，逐漸成為南韓隊的基本操作，甚至還血染冰場。2010-11賽季短道速滑世界杯上海站500米半決賽，南韓選手金炳俊在最後一個彎道強行超越，將中國選手韓佳良撞出賽道。金炳俊沒有收起冰刀，致韓佳良手腕、手臂、腹部多處被劃傷，血流如注。

退役之後，楊揚這樣評價南韓隊——不認同手段，但肯定他們的實力。對中國短道速滑隊來說，這個難纏的對手依然在那裡，看來中韓在這個項目上的拉鋸和恩怨還將長久地延續下去。