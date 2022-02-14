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北京下雪了 冬奧賽道鬧「雪災」千人連夜掃

中國新聞組／北京14日電
原定13日舉行的自由式滑雪女子坡面障礙技巧資格賽因天氣原因延期，工作人員加緊清理雪道。(新華社)
原定13日舉行的自由式滑雪女子坡面障礙技巧資格賽因天氣原因延期，工作人員加緊清理雪道。(新華社)

北京降雪了，不少北京市民感慨這場雪很應景、增添冬奧氣氛。但冬奧張家口賽區也傳出谷愛凌因雪推遲坡面障礙技巧賽的消息。有民眾提出疑問，為何與「雪」相關的比賽，反而「怕」下雪？因為下雪影響視線及賽道的雪溫和雪質，反而不利於選手發揮。雲頂場館群為此出動千人鏟雪除冰團隊，24小時連夜清掃降雪。

來源：YouTube

新浪體育、新京報報導，在北京冬奧會13日例行新聞發布會上，北京冬奧組委副主席楊樹安表示，2月4日冬奧組委便已得到了氣象部門關於此次降雪的預告，並隨即啟動了應急預案。

「雲頂賽區的一些賽道都是經過了壓雪、塑形、二次塑形等環節，雪道上不能有太多浮雪。」楊樹安透露，13日5時，張家口賽區組織了上千名工作人員開始清理賽道上的浮雪，但因為雪太大、太急，不滿足賽事能見度的要求，為確保運動員的安全，最終決定比賽延期舉行。 

2月13日，遊客在北京故宮賞雪。(新華社)
2月13日，遊客在北京故宮賞雪。(新華社)

降雪對冬奧賽事具有很大影響。首先下雪會對賽道帶來影響。下雪時伴隨的升溫，會影響賽道的雪溫和雪質，因此運動員雪板打蠟的種類和多少，需要做好相應的調整。

降雪帶來的新增積雪，會是賽道表面鬆軟，摩擦力增大，不利於選手發揮。而降雪天氣下能見度較低，會影響運動員和裁判的視線。

跳台滑雪是公認的最易受天氣影響的比賽之一，對瞬間風速的要求極高，要求「瞬時風速小於4米/秒且無橫風」，否則運動員在空中的方向和視線都會受影響，一旦失控非常危險。

張家口賽區雲頂場館群後勤副主任束文指出，雲頂場館群從11日就啟動應急預案，除了專門的鏟雪除冰團隊，12、13日共配備1300人次的應急團隊人工除雪作業，16台鏟冰除雪機械、50台吹雪機也在24小時不間斷查漏補缺，山地運行、場館周邊等各領域的工作人員緊急出動、連夜清掃降雪，確保場館正常運行。

環球時報報導，北京迎接降雪，許多外籍記者也發布視頻記錄工作人員清理降雪的工作。一名德媒體育記者戴維斯·範奧普多普則是在冬奧人造雪道上稱「好吧，北京冬奧會上不是所有雪都是假的……」。對此，有網友在#北京2022話題上發文諷刺，「一開始他們說天然雪太少了，現在他們又抱怨太多了」。

志願者周日在張家口冬奧賽區賽道清理積雪。（美聯社）
志願者周日在張家口冬奧賽區賽道清理積雪。（美聯社）

北京冬奧 降雪 運動員

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