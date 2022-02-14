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混血臉孔、東北話超溜 匈牙利兄弟實力圈粉

中國新聞組／北京14日電
兩兄弟出生於匈牙利首都布達佩斯，哥哥劉少林1995年出生，弟弟劉少昂1998年出生。(取材自東方網)
兩兄弟出生於匈牙利首都布達佩斯，哥哥劉少林1995年出生，弟弟劉少昂1998年出生。(取材自東方網)

冬奧短道速滑男子500米比賽中，匈牙利華裔選手劉少昂獲得金牌。劉少昂還有一個哥哥劉少林，也是速滑選手，同樣帥氣的混血長相，開口親切的大碴子味兒，這對匈牙利速滑兄弟憑藉著十級的東北話在中國迅速火出圈。

來源：YouTube

東方網報導，這對兄弟出生於匈牙利首都布達佩斯，哥哥劉少林1995年出生，弟弟劉少昂1998年出生。他們的父親來自中國，母親是匈牙利人，二人都精通漢語、匈牙利語和英語三門語言，每年還會與家人一起慶祝中國新年。

劉少林、劉少昂東北話的養成，與教練密不可分。2006年，父親劉石林帶兄弟倆來到吉林省冰上運動管理中心訓練滑冰，當時的教練是前中國短道隊隊員張晶，這位吉林籍教練打開了他們的東北話「天窗」，他們都會用純正的東北話自我介紹：「我們的父親是天津人，但我們是長春人，我們是東北那『嘎達』的。」

在張晶的指導下，劉少林、劉少昂的短道速滑成績突飛猛進。1年半之後回到匈牙利，劉少林滑出了47秒多的優異成績，奪得同年齡段歐洲冠軍。弟弟劉少昂則在回家後的第一次500米比賽中，把第2名對手甩了1圈，令當時的匈牙利教練驚訝不已。

報導說，從2006年開始，劉少林和劉少昂每年都會到吉林長春與中國隊員一起訓練，與武大靖、韓天宇、任子威的關係都很好。「整個中國短道隊都是我們的好朋友。我們在一起長大，我們是一代人，無論男隊和女隊，都是我們的好朋友。」劉少林說。

但此次北京冬奧會，劉氏兄弟是中國短道速滑男隊在接力項目和500米的最大競爭對手。兄弟兩人目標明確，拿金牌是「必須的」。哥哥劉少林曾說，「我知道這場奧運會對北京和中國人民非常重要，對我們也非常重要，我們一半是匈牙利人，一半是中國人，能夠在北京比賽對我們來說是一件大事。」

帥氣的長相和幽默的表達讓兄弟兩人備受關注。此前被問到「如果有機會回到過去，還會選擇去長春訓練嗎」，弟弟曾說，「那我肯定去當模特了」，「因為我不是長得帥嘛。」

短道速滑男子500米決賽，匈牙利選手劉少昂(前)奪冠。(中新社)
短道速滑男子500米決賽，匈牙利選手劉少昂(前)奪冠。(中新社)
短道速滑男子500米決賽，匈牙利選手劉少昂奪冠。（新華社）
短道速滑男子500米決賽，匈牙利選手劉少昂奪冠。（新華社）

北京冬奧 華裔 奧運

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