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受南韓「抬刀」干擾？ 武大靖速滑500米止步

中國新聞組／北京14日電
武大靖男子短道速滑500米半決賽止步。(取材自澎湃新聞)
武大靖男子短道速滑500米半決賽止步。(取材自澎湃新聞)

在13日晚進行的男子短道速滑500米半決賽中，武大靖遺憾無緣決賽，最終拿下B組排位賽第一。任子威和孫龍也折戟1/4決賽。武大靖賽後表示「挺遺憾的」，解說員王濛則稱武大靖未能進入決賽是因為受到了黃大憲「抬刀」干擾，再度讓網民掀起對南韓隊的批評。

搜狐體育報導，知名運動員王濛點評了武大靖的表現，「大靖沒有辦法，在那個位置受到了干擾」。王濛認為黃大憲往後腳跟抬了起來，動作非常危險。「大靖不躲怎麼辦？如果他不躲不就臉踢刀了？」武大靖為了躲避這個危險動作，反而最後一下受干擾。

澎湃新聞報導，賽後，武大靖在接受訪時表示，「挺遺憾的，我放棄了速度，去滑路線。能進半決賽的選手實力都很接近，每個人都能爭金牌，整體水平都在提高，這次的成績是以往沒有的」。

武大靖多次提到了遺憾，「我想取得好成績，但是要面對現實，當時進奧運會就是目標了。隨著狀態一點點變好，我又把目標定高了」。「會有遺憾，但還是把心態調整好，後面還有比賽。這場比賽無論是好是壞，什麼樣的成績我都接受」。

「奧運會就是這樣」，武大靖說自己把每場比賽當作最後一場來比，之後會不會再參加世界比賽，他也不知道。

對於南韓選手黃大憲的「抬刀」干擾，網民同敵仇愾批評「黃大仙」犯規，有網民甚至懷疑南韓是否與匈牙利合作，以助劉少昂進決賽。

南韓 奧運 運動員

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