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速滑3000米接力摘銅 范可新「最後一戰」跪吻冰面

中國新聞組／北京14日電
冬奧短道速滑項目女子3000米接力決賽中，中國隊獲得季軍。（新華社）
冬奧短道速滑項目女子3000米接力決賽中，中國隊獲得季軍。（新華社）

由范可新、張雨婷、張楚桐、曲春雨和韓雨桐組成的中國隊13日在短道速滑女子3000米接力決賽，滑出了4分03秒863以第3名衝線，收穫銅牌。這是中國隊自2010年溫哥華冬奧奪金後，再度在該項目收穫獎牌。由於此次比賽可能是「三朝元老」范可新最後一屆奧運，她在賽後折返賽場，跪下並親吻了冰面。

來源：YouTube

大公報報導，昨晚參加A組決賽的隊伍除中國外，還有荷蘭、加拿大南韓，其中南韓曾在索契、平昌冬奧蟬聯該項目冠軍，實力在中國之上。

范可新第一棒出發後排在第2位，之後的比賽中，中國曾被南韓超越，但利用一次交接棒的機會，又把次名位置奪了回來。在比賽還剩下10圈時，中國曾反超到首位，但荷蘭迅速從外道超越奪回了首位。

隨著比賽的進行，荷蘭開始提速，她們逐漸拋離中國。在還剩下5圈時，中國追近了對手，曲春雨沒有守好位置，先後被加拿大和南韓超越。幸好最後一圈范可新努力衝刺，超過了加拿大以第3衝過終點。荷蘭率先撞線，南韓緊隨其後。荷蘭成績是4分03秒409，打破了奧運紀錄。

女子3000米接力被視為中國女子短道速滑隊的一個優勢項目。溫哥華冬奧時，中國曾在該項目摘金，但從索契到平昌，中國都是在決賽時被判犯規，無緣領獎台。時隔12年，中國終於再次在該項目站上頒獎台。

加上混合團體接力項目中，28歲的「三朝元老」范可新以1金1銅結束了本屆冬奧的征程。這屆很有可能是她最後一屆冬奧，范可新最後一圈的衝刺讓人熱淚盈眶，她在賽後慶祝結束後曾折返回到賽場中央，跪下並親吻了冰面，猶如象徵對冬奧最後的道別，讓人動容。

南韓 加拿大 奧運

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