我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邀拜登「城下一聚」？烏克蘭自己如何面對開戰危機

超級盃／公羊「驚天逆轉」奪冠 時隔23年再度捧杯

31省市GDP目標 海南最高北京最低 「穩增長」頭號任務

記者陳政錄／綜合報導
面對嚴峻複雜的經濟情勢，中國31個省市普遍下調2022年的GDP增長目標。（美聯社）
面對嚴峻複雜的經濟情勢，中國31個省市普遍下調2022年的GDP增長目標。（美聯社）

面對嚴峻複雜的經濟情勢，中國31省市區普遍下調今年的國內生產毛額（GDP）增長目標，以北京、天津目標設在5%以上最低，海南的9%最高。學者認為，「穩增長」仍是各地政府的頭號任務。

民生銀行首席研究員溫彬表示，各個省市公布今年經濟成長目標，雖多數較去年下調，但都在5%以上，平均在6%左右的水準。

其中，北京、天津去年經濟成長率為8.5%和6.6%，但今年目標皆設在僅5%以上。天津因春節前受疫情影響，甚至將地方兩會舉行時間延期，而北京市發改委解釋稱，設置為5%以上兼顧了需要與可能，也為疫情防控、結構調整和應對經濟運行中的不確定性留出餘地。

海南省去年經濟成長率達到11.2%，僅次於湖北的12.9%，今年GDP成長目標為9%左右。中新網稱，中國經濟目前面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，而海南省設定目標最高，是因坐擁自由貿易港建設紅利。

包含海南在內共有九省份，將今年GDP目標設在7%及以上，高於預期，例如西藏設定為8%左右，江西、安徽為7%以上，湖北、貴州、雲南為7%左右，寧夏、河南為7%。

其中西藏、寧夏、河南設定的目標，均較去年實際表現來得高。分析人士稱，河南意圖克服水災影響實現經濟反彈，西藏等地則是因目前受疫情影響較小。

經濟大省廣東、江蘇、山東，去年分別實現8%、8.6%、8.3%的成長率，但對今年展望，均設定為5.5%左右或以上。粵開證券首席經濟學家羅志恆說，三省2020到2021年平均成長率為5.1%、6.1%、5.9%，目標設定相對謹慎。

中國官方尚未公布今年的GDP成長目標，而據中國社科院、中國科學院近期發布的預測，今年中國GDP成長目標約在5.3%到5.5%之間，消費增長將因疫情多點散發、就業壓力加大等風險受到制約。

疫情 北京 河南

上一則

1戶出50萬 杭州小區眾籌20億建地鐵？專家打臉：不可能

下一則

未接種禁上學？ 北京市教委澄清：沒逼針

延伸閱讀

日本代表團長：返國後徹底刪除北京冬奧App

日本代表團長：返國後徹底刪除北京冬奧App
「北京中軸線」申請世界遺產 草案已送審查

「北京中軸線」申請世界遺產 草案已送審查
欠款1.5億 「土豆大王」北京2豪宅將被拍賣

欠款1.5億 「土豆大王」北京2豪宅將被拍賣
從東奧到北京冬奧 尋兩岸和平契機

從東奧到北京冬奧 尋兩岸和平契機

熱門新聞

中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

2022-02-09 20:15
北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

2022-02-12 09:00
冬奧金牌選手谷愛凌。（美聯社）

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

2022-02-10 12:35
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
網上流傳一篇4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，被認為是反習勢力在20大前的起手式。圖為13屆全國人大四次會議開幕，習近平步入會場。(新華社資料照片)

反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

2022-02-10 02:29

超人氣

更多 >
獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌

獨／陳屍浴室 曼哈頓華埠35歲華女遇害 警逮凶嫌
疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新
稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠
秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊

秋田犬「不肯回家」在大雪中耍賴 主人哭：我好冷啊