31省市GDP目標 海南最高北京最低 「穩增長」頭號任務

面對嚴峻複雜的經濟情勢，中國31個省市普遍下調2022年的GDP增長目標。（美聯社）

面對嚴峻複雜的經濟情勢，中國31省市區普遍下調今年的國內生產毛額（GDP）增長目標，以北京 、天津目標設在5%以上最低，海南的9%最高。學者認為，「穩增長」仍是各地政府的頭號任務。

民生銀行首席研究員溫彬表示，各個省市公布今年經濟成長目標，雖多數較去年下調，但都在5%以上，平均在6%左右的水準。

其中，北京、天津去年經濟成長率為8.5%和6.6%，但今年目標皆設在僅5%以上。天津因春節前受疫情 影響，甚至將地方兩會舉行時間延期，而北京市發改委解釋稱，設置為5%以上兼顧了需要與可能，也為疫情防控、結構調整和應對經濟運行中的不確定性留出餘地。

海南省去年經濟成長率達到11.2%，僅次於湖北的12.9%，今年GDP成長目標為9%左右。中新網稱，中國經濟目前面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，而海南省設定目標最高，是因坐擁自由貿易港建設紅利。

包含海南在內共有九省份，將今年GDP目標設在7%及以上，高於預期，例如西藏設定為8%左右，江西、安徽為7%以上，湖北、貴州、雲南為7%左右，寧夏、河南 為7%。

其中西藏、寧夏、河南設定的目標，均較去年實際表現來得高。分析人士稱，河南意圖克服水災影響實現經濟反彈，西藏等地則是因目前受疫情影響較小。

經濟大省廣東、江蘇、山東，去年分別實現8%、8.6%、8.3%的成長率，但對今年展望，均設定為5.5%左右或以上。粵開證券首席經濟學家羅志恆說，三省2020到2021年平均成長率為5.1%、6.1%、5.9%，目標設定相對謹慎。

中國官方尚未公布今年的GDP成長目標，而據中國社科院、中國科學院近期發布的預測，今年中國GDP成長目標約在5.3%到5.5%之間，消費增長將因疫情多點散發、就業壓力加大等風險受到制約。