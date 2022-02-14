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54留學生丹麥轉機「被陽性」？ 眼看飛機飛走

中國新聞組／北京14日電
中國留學生被迫滯留在丹麥哥本哈根機場。（取材自上觀新聞）
中國留學生被迫滯留在丹麥哥本哈根機場。（取材自上觀新聞）

全球疫情仍嚴峻，近日有54乘客從英國轉機丹麥想回中國，轉機時因核酸檢測結果變「陽性」，在申請複檢後「陽性」集體轉為「陰性」，但經過此番折騰，原定的航班早已經飛走了…這群大多數為中國留學生的乘客，被迫滯留在丹麥哥本哈根機場的消息引發關注。

來源：YouTube

上觀新聞報導，上述乘客8日自倫敦乘坐班機出發，目的地為上海，飛機於當天下午到達丹麥哥本哈根機場轉機。根據當地防疫要求，全機人員進行核酸檢測。但在該航班起飛前，機上200名乘客中的54人卻接到機場方面的通知，稱檢測結果為「陽性」，無法登機前往上海，需要就地隔離或是返回英國。但申請複檢後，雖然結果大逆轉，卻無法照原計畫返回中國。

滯留乘客認為，這一集體「假陽性」事件應當被認定為重大醫療誤診，多名用戶在社交平台發文求助。

上述網友稱，於2月8日乘北歐航空SK997航班從英國倫敦回前往上海浦東。在丹麥哥本哈根轉機時，根據要求，機上所有人需在機場自費進行核酸檢測，費用為每人440英鎊（約人民幣3700元）。而這次核酸檢測的結果顯示，飛機上有54名乘客為「陽性」，令他們無法轉機，滯留機場。

李姓留學生表示，當時機場的工作人員並未給他們紙質的檢測報告，而是口頭通知他們為陽性（後經大使館協調才拿到紙質報告），並讓他們根據防疫要求到丹麥酒店進行隔離或是買機票返回英國。

李姓留學生說，根據防疫要求，機上所有乘客於起飛前7天和48小時內，在英國做了檢測，才拿到中國駐英國大使館出具的綠碼乘機。因此，對於哥本哈根機場的核酸「陽性」結果，眾多乘客提出質疑。

李姓留學生稱，在集體要求下，當晚所有滯留人員又再次支付25英鎊進行一對一的快速核酸檢測，檢測結果全變成「陰性」，但此時飛往上海的航班已經飛走。

據了解，北歐航空SK997航班每周僅一班。該航班官網機票售價為人民幣2萬1000元，找人代購的價格則在3萬元左右或是更高，「最高的應該是3.8萬元。」

滯留乘客在複檢事件時發現，飛機上有近200人，而54名「陽性」人員雖坐在飛機的不同區域，但均由同一位檢測人員進行檢測的。他們有理由懷疑是醫療誤診事件。

事發後，檢測機構和機場並未提供任何解決方案，並試圖讓滯留乘客走康復者路線回英國。知情人士表示，康復者路線指有感染史人員的回國流程。也就意味著54名滯留乘客要從丹麥回到英國，然後再提前至少4周向大使館提請預審回中國，「也就是說，在一個多月內你沒辦法再買機票回中國。」

相關滯留乘客要求檢測機構對此次事件給出官方說明，並給出賠償解決方案；也同時希望中國大使館能在歸國方面予以便利，盡快協調安排航班回中國。

滯留在機場的乘客睡在候機廳。（上觀新聞）
滯留在機場的乘客睡在候機廳。（上觀新聞）

檢測 機場 英國

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