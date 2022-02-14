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未接種禁上學？ 北京市教委澄清：沒逼針

中國新聞組／北京14日電
北京市教委強調，反對強制接種疫苗，或將接種疫苗作為孩子參加學校和幼稚園正常教育教學活動的前提條件。（取材自澎湃新聞）
北京市教委強調，反對強制接種疫苗，或將接種疫苗作為孩子參加學校和幼稚園正常教育教學活動的前提條件。（取材自澎湃新聞）

最近，中國網上流傳北京市部分學校和幼稚園強制學生接種疫苗等內容，媒體從北京市教委獲悉消息，指這是對相關工作存在誤讀。

據澎湃新聞，北京市教委表示，在疫苗接種工作上，北京市教委始終堅持必須科學嚴謹、安全規範，在疾控部門的指導和建議下平穩有序推進；始終將孩子的生命安全和身體健康放在第一位，按照知情、同意、自願的基本原則進行；「反對強制接種疫苗」或將接種疫苗作為孩子參加學校和幼稚園正常教育教學活動的前提條件，包括不允許提出「未接種疫苗的孩子不能入校上學」、「未接種疫苗的孩子每48小時提交一次核酸檢測證明，否則不能入校」等要求。

官方說，希望通過家庭、學校、全社會關心理解和攜手努力，構建起全社會的免疫屏障，確保孩子生命安全和身體健康。

另外，央視報導，13日晚，江蘇蘇州市在發熱門診就診患者和「願檢盡檢」人員中，有4人核酸檢測初篩及復核結果均呈陽性。

接報後，市、區兩級疫情防控應急處置機制立即啟動，全面開展流行病學調查、採樣檢測和隔離管控，並嚴格落實相關場所管控及環境消殺等防疫措施。對各類相關人員排查、檢測、管控及環境樣本採集檢測等工作均在全力進行中。

政府通告，請廣大市民不信謠、不傳謠，後續相關信息，疫情聯防聯控指揮部將陸續發布。

一、全面加強社會面管控，取消全市各類公眾聚集性活動；電影院、棋牌室、網吧、KTV、遊戲廳、酒吧等密閉場所暫時關閉。市民自覺做到少出門、不串門、不紮堆、不聚集，規範佩戴口罩。

二、全市中小學校、幼兒園暫緩開學，線下培訓機構一律暫停。

三、線上線下藥店全面暫停「退熱、止咳、抗病毒、抗菌素」等四大類疫情監測藥品銷售。

四、全面加強公共交通管控，軌道交通、出租車（網約車）、公交車等嚴格實行測溫、查碼和規範佩戴口罩等措施。

五、如出現發熱、咳嗽等症狀，在做好個人防護前提下，不乘坐公共交通工具，及時前往就近發熱門診就診。

六、請廣大市民非必要不離開蘇州，盡量減少出行，提倡有條件者居家辦公。主動配合單位、小區封控管理措施，加強自我防護。

疫苗 檢測 北京

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