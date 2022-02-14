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稱習近平「人販子」 嚴歌苓成微博禁搜字

中國新聞組／上海14日電
華裔美籍作家嚴歌苓。（本報資料照片）
華裔美籍作家嚴歌苓。（本報資料照片）

出生於上海的知名華裔美籍作家嚴歌苓日前在網路節目談到人口拐賣時，附和主持人所說的「習近平就是人販子」，還爆粗口。今天新浪微博已無法搜尋「嚴歌苓」，但網路書店上還可以買到她的書。

來源：YouTube

中央社報導，徐州8孩母遭拐賣還被鐵鏈鎖脖一案，引發海內外關注，嚴歌苓先前曾為徐州8孩母事件寫了一篇文章「母親啊母親」。旅美的中國人民大學社會學系退休副教授周孝正，11日在其網路節目「文明客廳」連線嚴歌苓，談中國的人口拐賣問題。

兩人談到人口拐賣和領養的體制性問題，周孝正說，中國政府是「人販子決策」，海外領養中國孩童必須付高價，說到激動處，他說「習近平就是人販子」，嚴歌苓也說：「對，習近平就是人販子，媽的。」

這段影片昨天開始在推特上流傳。今天在中國的社群平台新浪微博上，搜尋「嚴歌苓」已經找不到任何結果。收錄詞條的百度百科內，也已經搜不到「嚴歌苓」。

不過，中國的網路書店如當當網等，都還能看到並購買嚴歌苓的作品。

有分析人士表示，嚴歌苓的作品在中國不會立刻下架，因為那樣做「動作太大」，也容易讓網友察覺。但是這些書是否能再版，則有待觀察。

嚴歌苓是知名作家、編劇，電影劇本作品包括「天浴」、「少女小漁」、「芳華」等，小說有「陸犯焉識」等多部。

目前微博上無法搜尋「嚴歌苓」。（取材自微博）
目前微博上無法搜尋「嚴歌苓」。（取材自微博）

習近平 書店 微博

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