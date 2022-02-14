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1戶出50萬 杭州小區眾籌20億建地鐵？專家打臉：不可能

中國新聞組／北京14日電
杭州一小區居民想眾籌20億在自家門口建地鐵的想法被專家打臉。（取材自山東商報）
杭州一小區居民想眾籌20億在自家門口建地鐵的想法被專家打臉。（取材自山東商報）

一戶50萬，杭州一小區居民為出入方便，想眾籌20億（人民幣，下同）在自家門口建地鐵？消息一出引發關注。不過，這個想法不僅被專家打臉「不可能」，更有網友考古掀出，小區眾籌建地鐵是時隔一年的舊聞，引來輪番吐槽「隨隨便便50萬」、「炒作吧」。

山東商報報導，根據網上流傳截圖，杭州良渚板塊溪谷嵐灣（萬科大溪谷）的一位業主在業主群中提出「眾籌出資修建地鐵到家門口」的構想，並表示願意先帶頭出資60萬元，「古有第一風投呂不韋扶持嬴政統天下，現有大溪谷籌款建地鐵也不是不可能。」

據網上流傳的截圖顯示，杭州某小區一位業主在業主群中提出「眾籌出資修建地鐵到家門口...
據網上流傳的截圖顯示，杭州某小區一位業主在業主群中提出「眾籌出資修建地鐵到家門口」的想法，並表示願意先帶頭出資60萬。（取材自山東商報）

根據他的測算，溪谷嵐灣距離最近的規畫線路大概還有4公里的距離， 參照杭州地鐵1號線的建設成本，4公里的地鐵，每公里造價3到5億，總造價頂格算20億。整個小區共有住戶3450戶，如果每戶湊50萬，就有超過17億的資金。他認為，要是讓周邊的其他小區一同參與眾籌，湊齊20億的造價並非不可能。

不過， 該小區部分居民只把這個建議當成玩笑話，「雖然我們都很希望地鐵能夠在小區附近設站，但我和其他業主都認為『眾籌造地鐵』是句玩笑話，感覺這是完全不可能的事。」

對此，多位軌道交通領域的業內人士均表示，「眾籌造地鐵的想法不可能實現」。首先，用杭州地鐵1號線的造價無法衡量估算未來地鐵建設的造價，1號線建成通車至今已有近十年的時間，建設期還要更早一些，那時各類建設成本都相對較低，而且地鐵的造價受到地質情況、徵地拆遷補償、施工方法等多種因素等影響，建設成本非常高。

此外，有網友考古發現，小區眾籌建地鐵是時隔一年的舊聞被翻了出來，對於這種想法，不少網友吐槽，稱不如「眾籌買大巴」，或乾脆「眾籌拿地，自己蓋房」。

2月9日，一位良渚文化村南區的王姓業主表示，那張眾籌20億建地鐵的截圖確有此事，此前流傳也比較廣，但「聽說只是聊到興頭的玩笑，但為什麼時隔一年又拿出來說就不得而知了，也覺得費解。」

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