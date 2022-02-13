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中人大代表倡「尊嚴死」立法 衛健委：爭議多、有困難

記者羅印冲/即時報導
中國召開全國兩會的北京人民大會堂。（取材自百度）
中國召開全國兩會的北京人民大會堂。（取材自百度）

中國步入高齡化社會，不少人關注長者的臨終安排和權益，有人大代表提案建議加快推進「尊嚴死」立法進程。不過，中國衛健委近日回覆稱，對於尊嚴死立法，相關法律、醫學、社會倫理學界仍存在一些爭議，社會認識還不統一，目前還存在較多困難。

衛健委將繼續廣泛聽取有關專家及社會各界意見，加強與相關部門的溝通，深入研究相關工作。

北京日報，衛健委又指，人大代表在建議中提及的實施「尊嚴死」，一定程度上與安寧療護的理念相近，即在疾病終末期患者彌留之際不再採取過分的延命治療，採用安寧療護給病人以臨終關懷，讓他們自然而有尊嚴地離開世界，從而最大限度地免除患者臨終難以忍受的痛苦，也減輕患者家庭和社會的經濟負擔。其中一些內容可以通過推進安寧療護工作得以實現。

衛健委表示，人大代表提出的關於立法明確尊嚴死的目的、明確「無效醫療」概念、嚴格限制適用對象、嚴格限制審批和許可程序、嚴格限制實施者等相關具體內容，對於推動安寧療護相關工作具有很好的參考價值，衛健委將在相關工作中研究借鑒。

香港01引述湖南省委新聞網站「紅網」評論表示，在「自願選擇」方面，首先要立遺囑，遺囑一定要具有法律效力；再者，在生命後期執行「尊嚴死」，要有其生前所指定的相關親友在場共同見證。

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