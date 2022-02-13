「2022．02．22」愛不完 新人搶領證 預約秒額滿

2022年2月22日，是農曆的正月22，也是星期二，被網友成為兩千年以來最有「愛」的日子，這一天也成為領證熱門日期。（取材自河南日報）

2022年2月22日，也是農曆壬寅年正月22，被網友譽為史上最「二」的日子，因「二」諧音「愛」，這一天也被稱為最有「愛」的日子，成為新人領證的熱門日期。

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中新經緯報導，據了解，上海、深圳、廣州、武漢、鄭州 、合肥、西安、昆明等多地部分區域，2月22日婚姻登記預約早已額滿。另據河南 日報日前報導，因2月22日預約名額已滿，鄭州市金水區民政局婚姻登記處正緊急加號。

2022年2月22日成為新人領證的熱門日期。圖為昆明市盤龍區婚姻登記處。（取材自微信）

查詢北京 市民政局官網，截至2月12日14時，北京已有4329對新人預約2月22日領證，預約量遠超情人節2月14日的2338對。北京市海淀區民政局婚姻登記處工作人員表示，「2022年2月22日是星期二，(婚姻登記預約)不會有上限的。」

值得一提的是，民政部此前宣布，2021年6月1日開始，將在遼寧、山東、廣東、重慶、四川實施結婚登記和離婚登記「跨省通辦」試點，在江蘇、河南、湖北武漢、陝西西安實施結婚登記「跨省通辦」試點。試點期限為兩年。在試點地區，男女雙方可在一方當事人經常居住地辦理婚姻登記。

對於新人扎堆「20220222」領證，有網友表示理解，「愛愛愛不完」、「好日子容易記住」、「這幾輩子也就能碰到這一次」。

有打算領證的新人現身說「法」，「還好預約得早」、「卡了兩小時！約上了」、「剛開放預約的那天半夜12時就滿了」……。不過也有過來人提醒，「我經歷過，不該情人節去拿結婚證，太擠了！」

還有部分網友表示，「有必要嗎？哪天結不一樣」、「真心相愛的人天天都是好日子」、「理性一點，別扎堆，畢竟疫情防控不能鬆懈」。