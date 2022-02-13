欠款1.5億 「土豆大王」北京2豪宅將被拍賣

別墅外景。（阿里拍賣網截圖）

山東希森集團董事長、曾被稱為「土豆大王」的梁希森，因為在一起金融借款合同糾紛中，欠款1.5億元（人民幣，下同，約2400萬美元）未還，他在北京 昌平區玫瑰園兩套總價值超過2億元的豪宅，將在3月5日公開拍賣 。

紅星新聞報導，梁希森1955年生於山東，白手起家積累了一定財富後進軍房地。2005年曾以20億元的身家躋身胡潤百富榜，位居第66位，財富排名高於馬化騰(當時位居82)、 江南春(當時位居82)、張朝陽(當時位居86)等。

阿里拍賣顯示，此次被拍賣的兩座豪宅分別位於北京市昌平區玫瑰園別墅二區和三區。

別墅內景。（阿里拍賣網截圖）

二區的豪宅估價1.55億元，建築面積達到1225.81平方米，總共三層；起拍價1.55億元。另一套位於三區，估價4900萬，建築面積864.29平方米，總樓層四層；其起拍價為4916.6萬元。這也意味著，兩套豪宅的估價超過兩億元。

據了解，此次拍賣將於3月5日上午10點開始，3月6日上午10點結束，目前均暫無人報名參拍。

根據一份執行裁定書顯示，在德州 銀行樂陵支行與希森集團、北京玫瑰園別墅有限公司、希森三和集團有限公司、山東希森集團有限公司、梁希森金融借款合同糾紛一案中，德州銀行向法院申請財產保全，請求查封後者銀行存款1.5億元或其他等值財產。法院依法查封了上述兩套豪宅，由於後者未在期限內還錢，法院裁定拍賣上述豪宅。

除了上述豪宅被拍賣外，梁希森所屬的希森集團也官司纏身。成立於2006年的希森馬鈴薯公司，註冊資本1.5億元，法定代表人梁希森。該公司曾因借款合同糾紛被起訴七次，曾四次被列為限高企業，還因未按時履行法律義務而被法院強制執行11次。