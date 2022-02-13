冬奧選手村房裡漏水像瀑布 芬蘭選手喊救命

呂林佩雷上傳選手村大漏水照片。（取材自Instagram）

北京冬奧 爭議不斷，除了先前伙食遭他國教練批評供應不足，讓不少參賽選手怨聲載道「吃不飽」。芬蘭滑雪 女將呂林佩雷（Katri Lylynperä）也在Instagram貼出選手村房間「變成水濂洞」的誇張景象，她還在動態上寫下「救命」。

來源：YouTube

呂林佩雷日前在限時態動分享照片，只見選手村房間有大量的水從天花板燈座傾瀉而下，地上還積水，她還在上面寫下「救命」。

除了漏水照片，呂林佩雷也拍攝了短片，開玩笑說：「我們這裡有個瀑布，淹水問題很就快要解決了。」隨後1名穿著防護衣的中國工作人員出現，試圖解決漏水的問題。

從呂林佩雷動態發布時間能得知，一周前和兩天前都有漏水狀況發生，但官方卻直到房間變成「水簾洞」後才處理。

更令人傻眼的是，在呂林佩雷發出水管炸裂視頻時，官方第一時間並不是立即處理漏水問題，而是要求選手先將相關影片全部刪除，讓外界直搖頭並譏笑中國處理能力，「以為全世界都用微博」、「笑死，中國刪習慣了。」

本屆冬奧之前就有俄羅斯、德國和芬蘭選手，在社群 軟體上抱怨隔離飯店的伙食太差，芬蘭男子冰球教練日前也曾出面批評，選手在隔離飯店內因「伙食欠佳」承受巨大的精神壓力，痛批中國不尊重人權，如今連選手村也傳出漏水問題，對北京冬奧是雪上加霜。