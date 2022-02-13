民間瘋自製冰壺 炒鍋一推、掃帚一揮就上場開打

在冰面上推動圓形石頭的冰壺運動在冬奧掀起一股民間自製風。有內蒙古民眾用冰塊雕刻冰壺在結冰湖面比賽，被戲稱為「民間冰壺天花板」、「在家開奧運 會」。紐約時報 觀察之後更是形容，要是沒有這種冰壺，「也可以用滑動水壺、炒鍋、冰塊，或是坐在塑料盆裡的一隻看上去不高興的狗參加比賽」。

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傳統冰壺使用的是蘇格蘭開採的稀有花崗岩，將其打磨成形。北京 青年報報導，在自製視頻中，一內蒙古男子用冰鏟把晶瑩剔透的長方體冰塊削成圓柱形，逐漸修飾成「冰壺」狀。

男子用電鑽在冰壺上方鑽孔，插入粉色線管製成把手。再將冰面的積雪清掃乾淨，貼上紅色紙條圈定冰壺場地終點處的營壘。隨後，兩男子模仿比賽現場，用掃把將冰壺推向終點核心區域。

視頻引發網絡熱議後，網友評論道「貨真價實的」冰壺、「民間出高手」，媒體也評論相當環保。

內蒙古民眾用冰塊自製冰壺，在結冰湖面玩起比賽。(取材自北京青年報)

「為了讓冰製冰壺晶瑩剔透，我們特意帶著油鋸開車到山上的水泡子去取冰。」製作冰壺的孫先生說，冰塊大約高70厘米，長寬各40厘米，一共製成了4個冰壺，大約花了3小時時間。考慮到環保問題，孫先生沒有用漆料畫線，而是把幾張紅紙粘貼在一起，自製圓規切出了圓圈形紙條。

冰壺比賽場地規畫完成後，孫先生和朋友在現場玩了將近2個小時。孫先生笑說第一輪比賽他已經贏了，後來朋友作弊贏了他。附近的親友也加入比賽，玩起「奧運競技」。

紐約時報報導，還有一名愛好者把黃瓜凍在一盆水裡當手柄，在家裡的地面上玩起了冰壺，他自製的冰壺在地磚上滑得很不錯。而冰壺運動的另一個關鍵器材「冰壺刷」更容易獲得，只要一隻掃帚或拖把就能完成任務。