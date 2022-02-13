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高亭宇500米速滑霸氣舉金 「讓獎牌換色」說到做到

中國新聞組／北京13日電
中國選手高亭宇500米速度滑冰奪金，賽後他高舉五星旗慶祝。（新華社）
中國選手高亭宇500米速度滑冰奪金，賽後他高舉五星旗慶祝。（新華社）

「有人賽前曾跟我說，你這個道次不可能獲得冠軍，我現在想說，這是啥？」4年前在平昌冬奧中說「要將這個獎牌換個顏色」的中國選手高亭宇，昨天如願拿下2022北京冬奧男子500米速度滑冰金牌，他指著手中的金墩墩說，賽前一天大腿拉傷，但「中國人就是要說到做到」，所謂的「旗手魔咒」對他來說也是不存在的。高亭宇的「凡爾賽」霸氣金句也隨之刷屏。

來源：YouTube

12日下午，北京冬奧賽場「冰絲帶」見證了歷史，環球網報導，24歲高亭宇獲得的男子500米速度滑冰金牌，同時刷新了奧運會紀錄，也是中國男子第一枚奧運速度滑冰金牌。高亭宇在得獎那一刻仰天長嘯，賽後表示當時的心情非常激動，「作為中國人，就是要說到做到。」「（金牌）我說到做到！」

高亭宇說，「我現在的心態已經是最好的狀態，但身體上其實並不是最好的，昨天腿部肌肉還有點拉傷。但對手都到家門口，誰慣著誰啊，幹就完了」。他並以濃重的東北話表示，不管是受傷、所謂的旗手魔咒，還是巨大的壓力，都不可能令今天的比賽就不比了，既然要比，那就拿出「死磕」的樣子，「東道主選手，你不跟他們磕，你慫啥？ 」

高亭宇是黑龍江省伊春市人，8歲就開始接觸滑冰，愛上那種在冰面上自由自在的感覺，已有近16年「冰齡」。2015年，18歲的高亭宇入選速度滑冰國家隊。兩年後，他在亞洲冬運會首秀刷新了男子500米的亞洲紀錄和亞洲冬運會紀錄。

中國選手高亭宇500米速度滑冰奪金。（新華社）
中國選手高亭宇500米速度滑冰奪金。（新華社）

環球人物雜誌報導，高亭宇身材修長，出色之處在爆發力和平衡感。2018年，高亭宇獲得平昌冬奧速度滑冰男子500米銅牌，這是中國男子速度滑冰選手首枚冬奧會獎牌。站在領獎台上的他無比激動，立志要在北京冬奧會上「讓獎牌換換顏色」。4年後他做到了。

而東北人的「幽默基因」，也讓在賽場上風馳電掣的高亭宇在奪冠後金句連連，句句衝上微博熱搜。

「我現在的心態已經是最好的狀態，但身體上其實並不是最好的，昨天腿部肌肉還有點拉傷。但來都來了，在家門口，幹就完了。」「我最近失眠，一天只能睡八九個小時。在我身上也沒有旗手『魔咒』，就是要帶領中國旗開得勝。」這些霸氣十足的金句被形容是妥妥的「凡爾賽」。

在被問到如何看待自己破紀錄奪冠，他再語出金句：「這在冰絲帶比賽，不破紀錄好意思奪冠嗎？對吧！」接著又不忘感性的說「感謝我的教練，為了我他犧牲了很多和家人在一起的時間，我也要感謝整個團隊，更要感謝我的祖國。」

中國選手高亭宇500米速度滑冰奪金，賽後他在頒獎儀式上興奮的跳起來。（新華社）
中國選手高亭宇500米速度滑冰奪金，賽後他在頒獎儀式上興奮的跳起來。（新華社）

北京冬奧 肌肉 奧運

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