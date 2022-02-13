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出境遊有望? 網傳護照恢復換發 媒體：仍從嚴管理

中國新聞組／北京13日電
網傳中國多地恢復護照過期換發業務。（取材自微博）
網傳中國多地恢復護照過期換發業務。（取材自微博）

有自媒體平台近日發文稱中國多地開放個人因私護照過期換發業務，「開放國門在即」。上遊新聞向中國11個主要城市出入境管理部門致電求證，相關部門均表示，當前應堅持「非必要不旅行」原則，出入境管理部門非必要非緊急情況下不開放護照辦理業務。

微信公眾號「旅行雷達」發文稱，網上傳聞中國多地恢復護照過期換發業務，但「是否各地都執行需要實測」，此文引發輿論關注。該文章發布一天後，閱讀量達到6萬，網友就出境遊是否有望在即、護照辦理條件是否放寬紛紛展開猜測與討論。

為驗證消息是否屬實，上遊新聞記者就護照換發問題分別致電北京、上海、武漢等11個大城市的出入境管理部門進行求證。武漢市出入境管理局工作人員在電話中表示：「因疫情管控，沒有緊急事由和證明材料我們暫時不受理護照辦理業務。」上海市出入境管理部門回應稱，目前上海未開放護照換發業務，「沒有緊急必要事項護照辦理仍暫停」。北京市出入境管理部門人員也回應表示，北京出入境管理部門將從嚴審批護照辦理申請，工作人員建議「如非緊急必要事由可暫緩出國計畫，確需出國的需要有憑證」。

記者調查發現，包括北上廣深、杭州、南京、成都、青島、武漢、廈門、天津在內的11個城市給出的回復相對一致：目前全球疫情仍處在高位運行狀態，出入境持從嚴審批標準，如非緊急必要事由暫緩護照換發等相關出入境證件辦理業務。

有知情人士表示，根據公安機關出入境管理局規定，春節假期屬於非工作日，不能辦理相關業務。網傳「恢復護照過期換發業務」應指春節假期後出入境接待大廳服務窗口重新開放，但出入境申請標準與年前保持一致。

相關部門建議，如居民護照即將到期或遺失，但目前又沒有實際出境需求，暫不需要換發或補發，可在確有出入境需求時再申請辦理。

北京 武漢 疫情

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