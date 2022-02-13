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葫蘆島疫情緊 祭居家令、禁離市 正月十五燈節也停辦

中國新聞 組／北京13日電
鑑於百色疫情仍持續，廣西南寧要求近期有百色旅居史人員都必須接受核酸檢測。（中新社）
鑑於百色疫情仍持續，廣西南寧要求近期有百色旅居史人員都必須接受核酸檢測。（中新社）

中國國家衞健委通報，11日新增99宗新冠確診病例，其中境外輸入59例，本土40例。當天本土病例分別為廣西30例，均在百色市；遼寧10例，均在葫蘆島市。疫情趨緊下，遼寧上周五即時暫停旅行社及在線旅遊企業經營跨省團隊旅遊；葫蘆島市當局則發通告，12日起全體市民盡量不出市，居家不外出。

來源：YouTube

綜合媒體報導，目前疫情較嚴峻的廣西百色，日前對外宣告急需醫用口罩、防護衣、消毒液等物資後，各方援助就相繼湧入。據中新社報導，百色市疾控中心稱，目前該市醫療物資供應已穩定，居民生活必需品供應充足，現有物資儲備能力可保障全市357萬人的基本生活需求。 　　

早前遼寧瀋陽、貴州銅仁均曾報告來自葫蘆島的確診病例，但因都在第一時間發現並進行隔離治療，而未導致疫情進一步擴散。

葫蘆島市是遼寧省此波疫情的中心點，當地政府加強防疫措施，12日發布的通告有9大要點，除了要求市民盡量不出市、不外出之外，轄區內各火車站、客運站等交通場站和高速路口、國省幹線省界等交通卡口要加大排查管控力度，對離（返）葫人員嚴格落實疫情防控要求。

此外，當局要求減少人員聚集，即日起，麻將館、棋牌室、影劇院、歌廳、網吧、洗浴和培訓機構等行業暫停營業；宗教場所暫停宗教活動，各類宴會、大型會議活動和正月十五燈節也停辦。

疫情 口罩 防疫

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