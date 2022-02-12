獲讚新聞偶像 媒體人曹景行病逝 魯豫：他是師奶殺手

資深媒體人曹景行病逝，享壽75歲。（人民網）

知名主持人、曾在香港 多家媒體任職的資深媒體人曹景行11日凌晨因病在上海去世，享壽75歲。曹景行曾在鳳凰衛視、亞洲周刊、明報、中天新聞頻道、深度觀察等知名媒體任職，是兩岸三地觀眾都熟知的主持人，因其外形儒雅帥氣，曾被魯豫稱為「師奶殺手」。

綜合媒體報導，曹景行1947年生於上海，曹景行曾於皖南山區插隊10年，其後入讀復旦大學歷史系，後進上海社會科學院世界經濟研究所研究美國經濟。他一生熱愛新聞事業，致力追尋對日抗戰這段歷史，有近乎偏執的癡迷。其父曹聚仁也是著名記者，與魯迅交往密切。

自2009年2月起，曹景行在中央人民廣播電台新聞綜合頻率中國之聲早間黃金時段，每日評述國內外時事新聞。著作有「香港十年」、「光圈中的鳳凰」。

與曹景行搭檔做節目的東方衛視主播雷小雪稱，老爺子私下很有趣、開明樂觀，「對我來說不僅僅是搭檔，也是我們的新聞偶像」。

曹景行的微信 朋友圈，平日就猶如一個聚合國內外新聞的小媒體。罹患癌症 ，73歲的他手術後不久又重新走上街頭做節目。而他對追尋抗戰史的癡迷，絲毫不亞於他對新聞的熱愛。曹景行說過，父親不僅僅是新聞工作者，更是歷史學家，他的眼界、想法和使命感，促使他在編著抗戰史料時，將自己當作百年後的史人來審訂史料，力求公正、真實，要對得起戰場上的將士，更要對得起下一代讀者。

曹景行曾表示，每個中國人都該補補抗戰這堂課，包括他自己。對曹景行而言，抗戰是他一家人的抗戰。他的父親、知名報人曹聚仁曾與攝影記者舒宗僑合著「中國抗戰畫史」，用20餘萬文字、數千張珍貴照片記錄了大量日軍侵華罪證和中國人抗戰事跡；他的母親也曾在戰地報導，他的哥哥姊姊都在戰地出生；他的叔叔、姑父、堂兄都是軍人，都參與過抗戰。

2015年，抗戰勝利70年，曹景行在那一年與上海紀實頻道合作拍攝抗戰70周年紀念專題片「行走戰場」，為此橫跨大半個中國，從南京、台兒莊到武漢、重慶、長沙，從中國遠征軍戰鬥過的雲南騰沖，到東北義勇軍奮起抵抗過的黑龍江哈爾濱，最後回到見證淞滬血戰的上海「四行倉庫」。

兩個多月裡，他跋涉山林野地，多少次汗水濕透衣背，在一處至今仍見白骨、彈片的荒山，他撿起幾片頭蓋骨，說這種愧疚是在歷史書裡永不能體會到的。