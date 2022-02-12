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中國粉絲場外聚集 帶小熊維尼為羽生結弦加油

中國新聞組／北京12日電
羽生結弦粉絲在場外舉小熊維尼為他加油。(Getty Images )
羽生結弦粉絲在場外舉小熊維尼為他加油。(Getty Images )

日本花式滑冰選手羽生結弦在中國到底有多紅？據報導，只要羽生結弦出賽，就有大批粉絲抱著他最愛的小熊維尼玩偶在首都體育館外守候，賽後更是夾道歡送，連現場維持秩序的警察也未驅趕。而羽生結弦這次帶來小熊維尼配色的紅黃色面紙盒，也成為外媒關注的政治焦點。

羽生結弦10日在北京冬奧男子單人滑項目中雖只獲得第四名，未能奪得奧運三連冠，但中國粉絲對他依然不離不棄。據華爾街日報等外媒報導，中國粉絲們不但賽前就在賽場首都體育館外等候，還人手一個寫著他名字的海報，以及他出賽時總會帶著的小熊維尼玩偶及公仔，或是穿著小熊維尼外套，在現場緊盯著羽生結弦的賽程直播畫面。

據報導，中國粉絲們不畏室外低溫，在現場為他加油，羽生結弦比賽結束時離開，粉絲們更是歡呼聲不斷，夾道歡送並對他大喊「辛苦了」。即使在花式滑冰男子個人賽以總分283.21分僅 排名第4，無緣三連霸與獎牌，粉絲人潮仍未散去，並喊著「我們心疼你」、「繼續加油」、「永遠支持你」等。

據了解，有網友稱，粉絲們齊聚現場為羽生結弦打氣並未經事先申請，而且人數愈聚愈多，但在現場維持的警察並未予以驅趕。有部分激情的粉絲動作大了些，警察似也未制止。

羽生結弦這次到中國出賽時所攜帶的紅黃配色面紙盒也成為外媒焦點。據報導，熱愛小熊維尼的羽生結弦，每次到各地出賽，出場時都會帶一隻小熊維尼玩偶在身上，比賽時也會放在場邊，被形容是他的幸運物，本屆北京冬奧卻不見小熊維尼玩偶，而是出現同樣紅黃配色的面紙盒，引來部分外媒猜測是否為了避免政治上的敏感猜測。

自由亞洲電台此前報導，有一說是，小熊維尼酷似中國國家主席習近平，被中國政府視為禁忌，羽生結弦似乎為避嫌，才改用紅黃面紙盒。但沒了他的小熊維尼玩偶幸運物，羽生結弦這次也沒能如願三連霸。而粉絲們毫不避諱的拿著小熊維尼為羽生結弦打氣，也被網民形容是「拿生命來應援」。

羽生結弦本屆冬奧以紅黃面紙盒代替小熊維尼。（圖取自推特帳號 @YuzuRules...
羽生結弦本屆冬奧以紅黃面紙盒代替小熊維尼。（圖取自推特帳號 @YuzuRules）

羽生結弦 北京冬奧 警察

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