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冬奧／男子冰球北美大戰 美國4：2加拿大

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

為他應援、出征…中國粉絲為什麼這麼愛羽生結弦？

中國新聞組／北京12日電
日本選手羽生結弦10日在花樣滑冰男子單人滑自由滑比賽中。（新華社）
日本選手羽生結弦10日在花樣滑冰男子單人滑自由滑比賽中。（新華社）

中國與日本間的外交關係因南海主權等爭議持續惡化，但曾是兩屆奧運會冠軍的日本花樣滑冰運動名將羽生結弦在中國卻擁有千萬粉絲，即使在冬奧中奪冠失敗仍備受中國粉絲呵護，有知名編劇批評吹捧羽生結弦風潮還遭網暴。中國粉絲迷戀羽生結弦現象看在外媒眼中，嘖嘖稱奇。

來源：YouTube 

中日近年關係因南海主權等爭議一直不好，另一方面，中國人從未忘記1940年代日本對中國的入侵和蹂躪。在這個背景下，今年北京冬奧，羽生結弦令人跌破眼鏡地在中國擁有超人氣及大批粉絲的愛戴的現象就令人匪夷所思。

法廣引述日經亞洲報導指出，中國觀眾暱稱羽生結弦為：Yuzu柚子，因結弦二字的日文諧音是柚子。6日的微博平台上，這是被網民搜索次數最多的詞，他的到來也成為中國媒體的頭條新聞。央視體育報導資深主持人陳瀅甚至興奮地說自己很幸運，在羽生結弦運動生涯的巔峰時期能夠看到他、報導他。

知名編劇汪海林不滿陳瀅在解說賽事時，引用南京保衛戰總指揮唐生智所說 「守一座守不住的城，打一場打不贏的仗」來形容羽生結弦，「南京保衛戰，守不住打不贏的結果，是慘烈地失去了30萬人，這種解說用語合適嗎？我很難過，也很痛心。」不過汪海林的批評文隨即引來羽生結弦中國粉絲們的「圍剿」。 

11日，北京冬奧會官推發布了一組「無數成捆的寄給羽生的信件」的照片稱，北京冬奧組委幫中國粉絲傳遞熱情， 「現在，羽生結弦的明信片已經這麼厚了！」

法廣報導說，中日外交再度降溫，日本選手卻在中國有耀眼的人氣，日本周刊文春網站認為這與中國記者周來友（音譯）報導的一個小故事有關。2017年花樣滑冰世錦賽頒獎典禮上，羽生結弦發現中國選手金博洋拿的中國國旗在鏡頭上是反的，立刻上去提醒他。這張照片在網上被廣泛分享後，大大增加了羽生結弦的中國粉絲數量。

外型也是對羽生結弦有利的因素之一。日本星期五雜誌分析說，日本人在中國人心中的典型形象是對日抗戰電影中燒殺擄掠的日本士兵，和羽生結弦的樣子正好相反。

奪冠失敗的日本花滑選手羽生結弦，反被中國粉絲鋪天蓋地追捧。但對於代表奪得花滑冠軍的美國華裔選手陳巍卻甚至予以蔑視。如今似乎是羽生結弦反而能讓日本與中國和解，這現象也令西方媒體嘖嘖稱奇。

北京冬奧會官推11日發布了一組照片，地上堆放著全是寄給羽生的信件。（取材自澎湃新...
北京冬奧會官推11日發布了一組照片，地上堆放著全是寄給羽生的信件。（取材自澎湃新聞）

羽生結弦 日本 北京冬奧

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中國粉絲場外聚集 帶小熊維尼為羽生結弦加油

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