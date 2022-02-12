裁判打錯分讓他失金牌 蘇翊鳴尊重、籲公眾「別再罵了」

中國17歲單板滑雪好手蘇翊鳴，因裁判誤判錯失一面金牌。（路透）

中國17歲滑雪 小將蘇翊鳴7日在單板滑雪坡面障礙技巧賽拿下銀牌，但事後賽事裁判長承認打錯分數，少扣了加拿大 選手派洛特（Max Parrot）的分數，使得蘇翊鳴失去金牌。因為成績已提交無法修改，蘇翊鳴教練佐藤康弘通過公開信表示，他和蘇翊鳴理解實時打分的困難性，感謝所有裁判，懇請公眾終止批評。

在單板滑雪項目蘇翊鳴大秀1800度5周轉體抓板美技，並成為全場唯一完成5周轉體的選手，最終以88.70分摘銀。而加拿大好手派洛特則以90.96高分奪下金牌。不過在賽事期間卻被眼尖網友抓包，他有一個失誤動作卻未被裁判扣分，掀起輿論爭議，並紛紛替蘇翊鳴打抱不平，要求裁判方出面給出交代。

賽事隔日，裁判長舒馬蒂奇(Iztok Sumatic)出面坦承評分有誤，因鏡頭角度使得裁判沒有看到派洛特失誤動作，導致少扣3分，但一切都太遲了，因分數已提交無法再做更改，意味著蘇翊鳴本該是單板滑雪項目的金牌得主，卻無辜被裁判方雷到。

新華社報導，蘇翊鳴教練佐藤康弘在公開信指出，在決賽結束後他意識到了打分可能存在問題。「說實話我感到很遺憾，但我很快想到這也是比賽過程之一，因此對判罰結果表示尊重。」 ，「而且，我覺得，這次的結果可能正是蘇翊鳴在未來更加刻苦訓練的動力。最重要的是，我們的目的是蘇翊鳴全力以赴，展現最好的自己，我們已經做到，因此感到非常滿意。」

「滑雪運動的文化是大家一起創造的，在這個圈子裡活躍的都是一家人。人們有時候會犯錯，這是理所當然的事情，僅此而已。懇請大家終止一切對此次單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽中各位裁判的批評。並且請大家對這次金牌得主馬克斯·派洛特表示熱烈祝賀。」佐藤康弘在信中寫道。

澎湃新聞評論肯定教練理性而大度的表態，評論指出蘇翊鳴還有比賽要參加，他還有衝金機會。輿論氛圍的平和、友善，對運動員 的備戰也是一種有力支持。