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時速129公里的「人體賽車」 閆文港鋼架雪車奪銅

中國新聞組／北京12日電
閆文港鋼架雪車拿下銅牌。(取材自澎湃新聞)
閆文港鋼架雪車拿下銅牌。(取材自澎湃新聞)

鋼架雪車項目男子組11日在延慶賽區國家雪車雪橇中心上演第三、四輪賽事，前兩輪過後排名第三位的中國選手閆文港保持穩定發揮，四輪賽事後以4分01秒77時間排在第三位，為中國代表團增添一面銅牌，這是中國隊在冬奧該項目最好成績，也是鋼架雪車隊第一面冬奧獎牌。閆文港每小時129公里的高速讓網友大讚「最快的速度拿下一枚獎牌啊」。

大公報報導，中國鋼架雪車隊約在2015年10月成立，被視為先行者的耿文強曾在2018年平昌冬奧會獲得第13名，可惜耿文強未有入選今屆最後參賽名單。

被稱為「人體賽車」的鋼架雪車要求運動員頭部向下、俯卧在鋼架雪車上，利用身體操控方向，沿着彎曲的滑道完成比賽，項目最高時速可超130公里／小時，近乎貼地飛行。由於速度快、危險性高，鋼架雪車項目曾在冬奧會上被取消過兩次，直到2002年鹽湖城冬奧才重返奧運

閆文港在首兩項賽事後，暫列第三位進入昨晚的最後兩輪賽事。來到最後一輪的第四輪，閆文港倒數第四個出發，他的出發出現了小失誤，用時為4.77秒，是四輪比賽中最慢的一次出發。

隨後的滑行，閆文港充分利用賽道的慣性和重力，順利通過每一個彎道，盡力將速度損失降到最低。通過最後一個彎道後，閆文港全力加速，最終以1分00秒15的成績完成第四輪比賽，這是他四輪比賽中最快的時間，最終的總時間是4分01秒77，排名第三位，為中國隊取得銅牌。格羅特赫爾獲得金牌，容克則獲得銀牌，殷正獲得了第五名。

紅星新聞報導，出生於1997年的閆文港來自天津。2016年，還在天津田徑隊練習跳遠項目的閆文港，通過跨界跨項選進入剛組建的國家鋼架雪車集訓隊。7年的跳遠生涯讓閆文港擁有出色的爆發力，這是鋼架雪車項目起跑階段必需的身體素質。

剛開始練習鋼架雪車的時候，因為動作不熟練，閆文港被撞得全身是淤青。這些年來，閆文港努力訓練讓自己身體的各項素質都大大提升，「只有身體變強了，心理上才能真正變得強大」。

閆文港在鋼架雪車第四輪賽事後來居上，最終奪得銅牌。(美聯社)
閆文港在鋼架雪車第四輪賽事後來居上，最終奪得銅牌。(美聯社)

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