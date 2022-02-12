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踢刀非犯規 中國隊速滑5000米接力「摔進」A組晉級

中國新聞組／北京12日電
北京2022年冬奧會短道速滑項目男子5000米接力半決賽在首都體育館舉行，中國隊選手李文龍（左）在比賽中摔倒。（新華社）
北京2022年冬奧會短道速滑項目男子5000米接力半決賽在首都體育館舉行，中國隊選手李文龍（左）在比賽中摔倒。（新華社）

冬奧地主中國又上演「戲劇性」逆轉晉級。11日晚的北京冬奧會短道速滑男子5000米接力半決賽中，中國隊出現摔倒意外以6分51秒040名列小組最後1名，但裁判看了重播畫面後，認為冰刀產生的接觸和碰撞並不涉及犯規，判定中國直接晉級A組決賽。

來源：YouTube

網上有人質疑裁判偏袒中國隊，對此，解說員王濛淡定的告訴觀眾「不用慌、這是踢刀動作」。中國參賽選手任子威也表示，「接力比賽中很容易無意之間發生碰撞，在這種情況下被判進入決賽也很正常。」

北京青年報報導，由武大靖、任子威、孫龍和李文龍組成的中國隊，與加拿大隊、義大利隊和日本隊同在半決賽第一小組。比賽開始後，狀態不俗的中國隊和加拿大隊一直交替領先，而就在比賽進入到膠著狀態時，李文龍的冰刀和身側加拿大選手的冰刀發生「踢刀」的情況，失去重心後的中國小將摔出賽道。雖然遭遇到了這種意外情況，但是任子威在第一時間來到隊友身旁，完成接力動作後，繼續開始了後續的比賽。

因為這樣的意外發生，中國隊的成績最終位列小組末尾，比賽結束後，裁判進行了視頻回放，並最終判定中國隊晉級到最後的A組決賽，而加拿大隊也並未被判罰犯規，這樣的結果引發了一些爭議，賽後兩位中國隊主將任子威和李文龍解釋了其中的原因。

任子威在賽後表示，其實在此前的比賽中，他和黃大憲也有過類似的冰刀觸碰，然後都被判罰進了A組。也正因如此，當時在場上的4名隊員在心態上也沒有出現太大的變化。

因與對手發生「踢刀」意外摔倒的中國隊選手李文龍也在賽後第一時間給出了解釋，他說自己當時他與加拿大選手的冰刀發生碰撞，導致自己摔倒，由於此事純屬意外，他與加拿大選手均無過錯，因此加拿大選手不被處罰，但作為這一意外事故的受害一方，中國隊被判進決賽A組，這符合短道速滑比賽的規則。

值得一提的是，在中國隊和加拿大隊出現了冰刀碰撞之後，中國隊主教練金善台立刻在教練席的位置做出手勢，示意隊員們「穩住情緒」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，解說員王濛提起「踢刀」，她回憶自己之前也吃過一次虧，「當時我很不理解。對手自己摔倒的，還順利晉級。但是我拿著規則去找國際滑聯的技術代表，我沒帶翻譯和他談了兩個小時。他打開電腦，給我看了很多類似的案例，我才搞清楚。」

王濛解釋踢刀不是踢冰，沒有身體上的接觸，這種冰刀的碰撞，沒有改變位置。「你處在可以進下一輪的位置，是可以進下一輪的。」

加拿大 北京冬奧 YouTube

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