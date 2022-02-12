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谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

中國新聞組／北京12日電
在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）
在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）

17歲的蘇翊鳴和18歲的谷愛凌北京冬奧上相繼奪金，兩人2017年拍攝的紀錄片「少年志」在網路上引起大量轉發。網友表示，這兩個人的友誼，真讓人羨慕。用兩小無猜、青梅竹馬來形容是遠遠不夠的，更合適是惺惺相惜。

來源：YouTube

綜合快科技、搜狐報導，紀錄片中，年僅13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練，他們一個玩單板，一個玩雙板，因為這次拍攝的緣分，建立了深厚的友誼。

谷愛凌把蘇翊鳴稱為「好弟弟」，在奪金後，還發了一張她和蘇翊鳴幾年前的合影，感慨道：「再次恭喜，愛你！我們做到了，讓我們繼續努力！」蘇翊鳴也恭喜了谷愛凌，還回覆了「愛你」。在冬奧開幕式上，他們倆就曾親密合影，還互換了帽子。

谷愛凌奪金後，發了一張她和蘇翊鳴幾年前的合影道：「再次恭喜，愛你！我們做到了，讓...
谷愛凌奪金後，發了一張她和蘇翊鳴幾年前的合影道：「再次恭喜，愛你！我們做到了，讓我們繼續努力」。（視頻截圖）

導演張紹波表示，2017年，中國有一個滑雪平台GOSKI簽了谷愛凌和蘇翊鳴做形象代言人，在跟他們父母的溝通中，發現他們的家庭教育很有特點，所以就決定以紀錄片形式去做。

谷愛凌的成功，跟她媽媽有非常大的關係。在她整個成長過程中，包括做一些決定，日復一日的陪伴、鼓勵等，她的媽媽都扮演著非常重要的角色。谷愛凌一個人的成功，其實是她的整個家庭的成功。

張紹波表示，對蘇翊鳴的媽媽李蕾印象深刻的一點就是，蘇翊鳴曾在雪場上骨折，如果是一般的父母，就連再讓孩子去從事一些有風險的運動都不一定願意，但蘇翊鳴的媽媽就在他的病床邊跟他說，我們不能放棄，我們吃了很多的苦，也受了傷，而且你還很喜歡，所以好了之後你要振作起來，不要因為（受傷）這件事情改變你。

張紹波還介紹，自己跟谷愛凌、蘇翊鳴的母親分別聊過孩子的教育。兩位母親都很堅持一點，就是雖然孩子是往競技體育方面發展，但他們的文化課、正常的這種知識的學習不能落下。

谷愛凌後來考上了史丹福大學，這是她的家庭教育的一個結果。蘇翊鳴還沒有到升學的時候，但蘇翊鳴的媽媽也說，訓練之餘如果落下課了，一定會想辦法讓老師給他補回來。

谷愛凌在北京冬奧開幕式與蘇翊鳴合影，還交換帽子。（取材自鳳凰網）
谷愛凌在北京冬奧開幕式與蘇翊鳴合影，還交換帽子。（取材自鳳凰網）

谷愛凌 教育 北京冬奧

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