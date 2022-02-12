國際奧委會主席巴赫盛讚 北京冬奧村現最牛髮型師

巴赫在奧運村理髮。（取材自紅星新聞）

北京冬奧 出現一個最牛「Tony老師」，原來是為國際奧委會主席巴赫做了個幹練的髮型的髮型師朱宥承。

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紅星新聞報導，自從入駐冬奧村以來，朱宥承每天都是從早上9點忙到晚上9點。巴赫的到來，讓朱宥承格外興奮。 「之前小薩馬蘭奇先生（國際奧委會副主席）來過，不知道是不是他把我推薦給了巴赫先生，巴赫先生也告訴我這是他第一次在中國剪髮。」朱宥承表示。

當時朱宥承雖然有些緊張，但對於自己的專業他還是非常有信心。用手感受了一下巴赫的頭骨，然後決定哪裡留長一些，哪裡留短一些，剪髮的過程中，朱宥承習慣性地拿鏡子照著後面，沒想到巴赫卻說，「不用看了，我相信你。」

對於髮型的要求，巴赫只有一個──自然。經過40分鐘左右的修剪，朱宥承終於鬆了一口氣，對於這個髮型，巴赫非常滿意，並稱讚他是「真正的藝術家」。隨後，巴赫非常高興地與朱宥承以及店裡的工作人員合影，他的隨行人員還送給朱宥承一條有奧運五環標誌的圍巾。

巴赫與店員合影。（取材自紅星新聞）

臨走之前，巴赫表示，閉幕式前他還要再來一次，並送了一些徽章給店裡的工作人員。談起這次經歷，朱宥承至今覺得不可思議，「巴赫先生非常和善，溫文爾雅，我們都被他的人格魅力所征服。」

挪威「00後」選手比爾克·魯德奪得北京冬奧會自由式滑雪 男子大跳台金牌，賽後興奮地向鏡頭展示了自己的塗著挪威國旗的美甲，正是出自朱宥承之手。來自匈牙利隊的短道速滑劉少林、劉少昂兄弟也是朱宥承的顧客，兩兄弟還與朱宥承一起錄製視頻，為他的品牌打call。

一位德國運動員 在朱宥承完成工作後，甚至還給了人民幣150元的小費，並且稱讚他是「自己遇到過最好的髮型師」。