冬奧冰球首秀吞敗 名導英達之子：輸在心態

英如鏑和父親英達。（取材自澎湃新聞）

中國男冰在對美國隊時吞下了慘敗，比賽中，英如鏑是一個格外引人關注的名字。23歲的英如鏑，是知名導演 英達的兒子。他與冰球的故事，是不少人開始關注這支中國男冰的起點。

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澎湃新聞報導，出場5分11秒，8次替換，每次上場平均時間38秒，一次打門，沒有得分……是英如鏑在他的冬季奧運 「首秀」交出的一份成績單。「我覺得這支美國隊的真實能力沒有那麼強，但今天大家面對這場比賽心態沒有擺正。」英如鏑談到球隊第一次站上奧運賽場時的心態變化，「其實今天這球是有的打的。第二節開始有點心態上的問題，導致分差有點大。」

據報導，英如鏑和冰球結緣於3歲，英達送他去跟著教練學習花樣滑冰。幾個月後，一位冰球教練看到他從事力量型冰上運動的潛質，開始了他的冰球之路。2006年8月，英如鏑隨父親組建的北京虎仔隊參加世界頂級少年冰球賽事貝爾首都杯，幫助球隊奪得冠軍並榮膺「得分王」。此後和一支加拿大1A級的職業球隊較量，英如鏑再次率領球隊大比分戰勝對手。

英達意識到該讓兒子走職業的道路了，將兒子送到了美國冰球名校讀書和訓練，當時被評為最高的AAA級球員。英如鏑曾在2016年報名參加NHL的選秀大會但未入選。

「我認為，選秀沒選上，對英如鏑來說不是失敗。」英達當年表示，「當中國冰球隊能夠參加2022年北京冬奧 ，而英如鏑沒有入選國家隊的話，那才是他的失敗。」最終，英達和兒子都如願了。

為了幫助中國冰球在冬奧會到來前取得發展，俄羅斯大陸冰球聯盟KHL從2016-2017賽季開始加入KHL聯賽。英如鏑便報名參加了球隊的試訓，雖然當時不滿18歲，但身高超過185公分，體重90公斤的英如鏑2016年8月16日生日這天，得到了一份兩年的職業合同，成為自1953年以來第一位正式簽約征戰世界頂級冰球聯賽的中國球員。

如今，這位23歲的年輕人希望向全世界證明中國冰球的能力；「我們是可以和強隊對抗的。」