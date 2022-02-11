中國大學畢業生逾千萬人 官方鼓勵創業緩解就業壓力

圖為山西省太原市2月8日舉行的畢業生新春大型招聘會。中新社

中國今年大學畢業生預計將達到1,076萬人，為史上首次出現年度大學畢業生人數突破1,000萬人大關。為解決這1,000多萬名大學畢業生的就業 問題，中國官方近日發布一份「通知」，提出要利用「大眾創業萬眾創新示範基地」，為畢業生提供200萬個高質量就業機會。

中國國家發改委、教育部 、人力資源和社會保障部等八個部委，近日連袂發布「關於深入實施創業帶動就業示範行動力促高校畢業生創業就業的通知」。

這份「通知」稱，近年來，越來越多高校畢業生投身創新創業實踐，但也面臨融資難、經驗少、服務不到位等問題。

「通知」要求，2022年要組織實施示範行動，幫助高校畢業生解決創業面臨的突出問題，降低創新創業門檻；供給優質創新創業教育、培訓、實習等資源，幫助高校畢業生提升創業就業能力，創造更多高質量就業機會，緩解結構性就業矛盾。

「通知」指出，創業具有帶動就業的乘數效應，是解決就業問題的渠道之一。在組織示範行動過程中，要堅持「抓創業、促就業」，「抓創業」就是要大力扶持高質量的創新創業項目，引導更多創業企業吸納高校畢業生共同創業，為高校畢業生提供更多施展才華的機會。

「通知」還特別提出，要多措並舉、深度挖掘工作崗位，為高校畢業生特別是女性高校畢業生、零就業家庭、享受城市居民最低生活保障家庭等群體找工作創造機會。

中國國家發改委還建立「扶持高校畢業生創業就業普惠政策清單」，要求由政府投資開發的「孵化器」（育成中心）等創業載體，應安排30%左右的場地，免費提供給高校畢業生。

此外，高校畢業生從事個體經營的，三年內按每戶每年人民幣1.2萬元為限額，依次扣減其當年實際應繳納的增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加和個人所得稅。

對於招用畢業年度高校畢業生，與之簽訂1年以上勞動合同並為其繳納社會保險 費的小微企業，給予最長不超過1年的社會保險補貼。