我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未成年拐賣？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

冰墩墩缺貨趕製 90萬網友雲監工「把縫紉機踩爛」

中國新聞組／北京11日電
90多萬網民雲監工「五個阿姨和小哥哥做冰墩墩」。（取材自人民網）
90多萬網民雲監工「五個阿姨和小哥哥做冰墩墩」。（取材自人民網）

北京冬奧吉祥物冰墩墩，近期熱門程度可說是超過谷愛凌，生產的福建恆盛玩具公司加量生產的同時，還開啟了「雲監工看冰墩墩生產」直播間；恆盛總經理還說為了加工生產己3天沒睡覺，自己的兒子哭著想要也拿不到。

來源：YouTube

綜合媒體報導，上次雲監工還是兩年前雷神山醫院的幾個大吊車，這次冰墩墩實在太火了，一度有90多萬網民在雲端，觀看「五個阿姨和小哥哥做玩偶」，可見大家想得到墩墩的急迫心情。

看著滿屏幕的光溜溜的冰墩墩，網友一邊喊著「辛苦你們了」，一邊也不讓人休息，喊著讓阿姨拿出「把縫紉機踩爛」的勁頭，哭著喊著要去幫忙，也不圖錢，最後能發個「冰墩墩」就行。

在線網友為了早日實現「一人一墩」，工人們都下班了，大家也久久不願離開，還約好時間，「明天我還來」。

報導說，恆盛玩具總經理連海安和工人們一起輪班趕工。「現在還積壓著100萬隻訂單，要實現網友說的『一戶一墩』，估計得到4月。」連海安說，我已經連續3天沒睡覺了，連日來親朋好友發微信跟他請託直接買冰墩墩，但他實在拿不出來，「真的抱歉，真的沒貨。兒子找我要得都要哭了，我都找不到一個。」

連海安說，「冰墩墩」全球訂單現在已漲到100萬隻，即使24小時連軸轉也要生產1個月。

來源：YouTube

此外，冰墩墩引發一系列周邊產品搶購潮，nWayPlay在社交平台表示，國際奧會官方授權冰墩墩數位盲盒（NFT）將於12日凌晨1時發售，總數為500個，每個99美元，每人限購5個。

據官網介紹，史詩級盲盒（Epic Box）內將包含3個官方授權的數位胸針：1個史詩款（Epic）和2個珍稀款（Rare）。

國際奧會授權冰墩墩NFT盲盒開售。（取自IT之家）
國際奧會授權冰墩墩NFT盲盒開售。（取自IT之家）

其中包含有15個版本的官方授權吉祥物（冰墩墩）表演各種冬季運動，如滑雪、俯式雪橇、單板滑雪等，還有5個版本的北京2022年冬奧官方會徽和1個版本的海報。

但該平台目前不支持中國使用者購買。

北京冬奧 滑雪 微信

上一則

買不到真愛 乾脆剃個冰墩墩頭

下一則

有錢能使僧開門？ 浙江富豪違防疫令 特權上香

延伸閱讀

冬奧／負傷完成4A跳 羽生結弦自爆：當時右腳失去知覺

冬奧／負傷完成4A跳 羽生結弦自爆：當時右腳失去知覺
冬奧／台滑雪小將「奮力往上爬」影片國際瘋傳 獲讚奧運精神

冬奧／台滑雪小將「奮力往上爬」影片國際瘋傳 獲讚奧運精神
冬奧／單板滑雪男子決賽 平野步夢奪金 肖恩懷特第4

冬奧／單板滑雪男子決賽 平野步夢奪金 肖恩懷特第4
北京冬奧引燃南韓反華潮 中國留學生無端被毆

北京冬奧引燃南韓反華潮 中國留學生無端被毆

熱門新聞

北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

2022-02-09 20:15
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
網上流傳一篇4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，被認為是反習勢力在20大前的起手式。圖為13屆全國人大四次會議開幕，習近平步入會場。(新華社資料照片)

反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

2022-02-10 02:29
多倫多大學研究生展示他們收到的冥鈔。（取材自Instagram）

種族歧視？加國多倫多大學宿舍 紅包全給冥紙…校方道歉

2022-02-05 08:00

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光