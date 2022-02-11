冰墩墩缺貨趕製 90萬網友雲監工「把縫紉機踩爛」

90多萬網民雲監工「五個阿姨和小哥哥做冰墩墩」。（取材自人民網）

北京冬奧 吉祥物冰墩墩，近期熱門程度可說是超過谷愛凌，生產的福建恆盛玩具公司加量生產的同時，還開啟了「雲監工看冰墩墩生產」直播間；恆盛總經理還說為了加工生產己3天沒睡覺，自己的兒子哭著想要也拿不到。

來源：YouTube

綜合媒體報導，上次雲監工還是兩年前雷神山醫院的幾個大吊車，這次冰墩墩實在太火了，一度有90多萬網民在雲端，觀看「五個阿姨和小哥哥做玩偶」，可見大家想得到墩墩的急迫心情。

看著滿屏幕的光溜溜的冰墩墩，網友一邊喊著「辛苦你們了」，一邊也不讓人休息，喊著讓阿姨拿出「把縫紉機踩爛」的勁頭，哭著喊著要去幫忙，也不圖錢，最後能發個「冰墩墩」就行。

在線網友為了早日實現「一人一墩」，工人們都下班了，大家也久久不願離開，還約好時間，「明天我還來」。

報導說，恆盛玩具總經理連海安和工人們一起輪班趕工。「現在還積壓著100萬隻訂單，要實現網友說的『一戶一墩』，估計得到4月。」連海安說，我已經連續3天沒睡覺了，連日來親朋好友發微信 跟他請託直接買冰墩墩，但他實在拿不出來，「真的抱歉，真的沒貨。兒子找我要得都要哭了，我都找不到一個。」

連海安說，「冰墩墩」全球訂單現在已漲到100萬隻，即使24小時連軸轉也要生產1個月。

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此外，冰墩墩引發一系列周邊產品搶購潮，nWayPlay在社交平台表示，國際奧會官方授權冰墩墩數位盲盒（NFT）將於12日凌晨1時發售，總數為500個，每個99美元，每人限購5個。

據官網介紹，史詩級盲盒（Epic Box）內將包含3個官方授權的數位胸針：1個史詩款（Epic）和2個珍稀款（Rare）。

國際奧會授權冰墩墩NFT盲盒開售。（取自IT之家）

其中包含有15個版本的官方授權吉祥物（冰墩墩）表演各種冬季運動，如滑雪 、俯式雪橇、單板滑雪等，還有5個版本的北京2022年冬奧官方會徽和1個版本的海報。

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