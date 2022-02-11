谷愛凌vs.徐州8孩母 菁英幻影難複製 網：悲劇貼近中國

一名學者表示，谷愛凌是「美國出產、在中國的奧運舞台發光」，對普通人來說像幻影。（路透）

冬奧金牌選手谷愛凌 與徐州被鎖鐵鏈的8孩母親，這是中國當今兩大熱門話題；愈來愈多人將兩者比較，認為谷愛凌的菁英人生難以複製，但法治不彰的悲劇卻可能發生在自己身上。

江蘇徐州豐縣「八孩」事件不斷發酵，官方改承認涉人口拐賣。（視頻截圖）

中央社報導，在「谷愛凌熱」背後，一名不願具名的上海學者表示，谷愛凌是「美國出產、在中國的奧運舞台發光」，對普通人來說像幻影；徐州的事對中國人來說更真實，反映出從上到下的治理問題和女性境遇。

在美國出生成長、有一半華人血統的谷愛凌，在本屆冬奧會代表中國出賽，8日在自由式滑雪 女子大跳台項目奪得金牌。她今年18歲，已經申請上史丹佛大學（Stanford University），除了是滑雪健將，還是時尚界新秀，為約30家廠商代言，中國媒體以「全能少女」、「天才少女」稱之。

江蘇省徐州市豐縣8孩母親在1月底經由「抖音」短影片曝光。她被「丈夫」用狗鏈拴在破屋內囚禁，前後生養了8個小孩，精神與身體健康狀況都讓人憂慮。儘管主流媒體沒有報導，社群媒體 上相關消息已是沸沸揚揚。

網民質疑，這件事涉及拐賣婦女，且不是單一個案。在實施計劃生育的中國，8個孩子已經屬嚴重「超生」，整件事情官方可能參與其中。

菁英谷愛凌與徐州8孩母的命運天壤之別，她們看似毫無交集的人生，卻都是當今中國的一個側面。

有網友評論：「你離谷愛凌還差10億次投胎，但離豐縣母親只差一記悶棍。」也有人認為，谷愛凌熱潮和徐州8孩母的悲劇在同一時間點呈現出來，更意味著中國應該要朝特定方向去變化。

有學者說，谷愛凌從小穿梭在中、美兩國，她對中國國情有一定認識，但是所表現出來的自我中心令人不安。例如，在奪金後記者會上，她面對衛報記者詢問國籍問題，不等對方說完就搶話講，內容都是迴避，還說「不打算浪費時間在沒有受過足夠教育的人身上」。他說，谷愛凌母女取得外界資訊應該沒有困難，但是「你覺得她會關心徐州女嗎？」