谷愛凌vs.彭帥 各自深藏大謎團 映照真實中國

彭帥事件相當離奇，她究竟是玩偶、情婦還是性侵受害人？迄今難釐清。（路透）

中國有兩名女運動員，正處在西方媒體的風口上。谷愛凌 剛為中國奪下冬奧史上首枚女子大跳台金牌，成為天之驕女，西方的指責卻席捲而至。而彭帥 去年一篇與前政治局常委張高麗的性醜聞貼文，成了中共中央的夢魘，她個人卻備受外媒呵護與關愛。

谷愛凌為中國奪下冬奧史上首枚女子大跳台金牌，成為天之驕女。（Getty Images）

兩人都揣著一個偌大的謎團。彭帥事件相當離奇，她究竟是玩偶、情婦還是性侵受害人，迄今難以廓清。而谷愛凌老說自己是北京 姑娘，但她傳聞中哈佛高材生的美國老爹，卻像是被雪藏似地，見不得光。

谷愛凌之所以處在浪尖上，是她身上揉合著矛盾的符號。以父系社會的眼光，她該算美國人；但她從栽培她的母親得到的文化認同，其中國人身分亦無可挑剔。而就在美中對抗升至頂峰的時刻，她棄美奔中的抉擇，顯然戳痛了美國人的失落並引發憤怒泉湧。

彭帥則是反例，她是中國正宗的體制土壤所培養的世界女雙冠軍。然而，她在歸返平淡時刻突兀提出指控，卻讓她的祖國蒙塵。這點，又恰好迎合了西方對中國的一貫想像。

從不同側面，兩人各自映照了中國的真實。谷愛凌選擇為中國出征，商業代言就紛至沓來，象徵的是蒸騰的中國；彭帥則更像探照燈，對中國體制的陰暗投下一束光。近日法媒專訪那幀照片中，鏡子裡浮晃的老大哥，就是它急需刮除的病灶。