冬奧新疆女將阿達克又颯又美 網友直呼「戀愛了」

阿合娜爾·阿達克在賽後「比心」，讓不少中國網友直呼「戀愛了」。(新華社)

北京冬奧 不只捧紅中美混血滑雪選手谷愛凌，來自新疆 呼圖壁縣的22歲滑冰選手阿合娜爾．阿達克憑著美麗臉龐與出色滑技也在網路暴紅，不少網友讚她「又颯又美」，她賽後朝觀眾比愛心的手勢，更讓不少網友直呼「戀愛了」。

來源：YouTube

北京日報報導，阿達克在「冰絲帶」(國家速滑館)人氣極高，比賽中，送給她的助威聲更是一刻不停。當她戰勝同組的加拿大選手、率先衝過終點時，現場DJ極其配合地播放新疆民歌「青春舞曲」，而當阿達克發現自己的成績1分58秒59創下個人最佳時，激動地揮拳慶祝。

「這次比我自己平常成績快了1秒多，真的很開心。」賽後阿達克表達了自己的喜悅之情，她告訴媒體，「冰絲帶」連續誕生奧運會紀錄，讓她和隊友都很受鼓舞，也對自己有了更多期待。

對於被網友評價「又颯又美」，她靦腆回應，感謝大家的支持，比賽現場觀眾也很棒，「我在後半程一度沒力氣了，是他們的吶喊聲讓她堅持到了最後」。

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據報導，阿達克1999年出生於新疆呼圖壁縣石梯子哈薩克 族鄉，10歲開始每天訓練，冬天滑冰，夏天跑步、爬山、騎自行車。2019年11月，在「競速滑冰青年世界杯挪威站女子3000公尺比賽」中，20歲的阿合娜爾首次奪下國際比賽冠軍。

今年1月的北京冬奧會參賽資格選拔賽中，阿合娜爾．阿達克連奪3000公尺、5000公尺冠軍拿到「入場券」。阿合娜爾．阿達克的啟蒙教練鄒廣磊說，「她只有22歲，未來還有無限可能。」