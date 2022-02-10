工廠拚招人：入廠發8000獎金 每月安排1次相親

有業者說，春節期間，一位女性一天平均可以相10個男性，而有的男性10天都等不到1個女性來相親。（上游新聞）

現今社會，工廠若只是簡單列出工資已經不足以招攬年輕人。春節假期結束後，為了快速搶到工人，就連被稱為「全球最大代工廠」的富士康也給出額外好處來招兵買馬，包括最高8000元（人民幣，下同，約1256.6美元）的返費獎金，還會每月舉辦一次相親，打出讓員工「事業、愛情雙豐收」的福利。

紅星新聞報導，據富士康「我要聘」APP顯示，富士康iDPBG事業群（鄭州廠區）開出最高8000元的返費獎金；2月6日起面試 入職的求職者，入職滿1個月，介紹人可以獲得500元獎金；求職者在職天數90天以上、出勤滿55天時，可獲得6800元至7500元獎金。

富士康iDPBG事業群（鄭州廠區）的招工獎金加碼。（紅星新聞）

此外，富士康成都廠區的相關宣傳頁面有一段話被重點放大，「每個月舉行一次相親活動，為單身男女提供戀愛機會」。人力資源業者胡威表示：「富士康好找對象。好多男孩子來這裡都是找對象的，我每年都招到好多，一方面是找對象，一方面是工作，事業、愛情雙豐收嘛。」

自稱比亞迪員工吳州的網友發布了比亞迪第十一事業部的招工海報，開出了最高17000元的返費獎金。（紅星新聞）

不僅是富士康，部分工廠為了搶到工人都推出返費獎金。百度 貼吧有自稱員工網友發布比亞迪的招工海報，開出最高1萬7000元的返費獎金。

另據上游新聞報導，日前江蘇徐州一場相親大會上「五女相百男」視頻引起熱議，大眾開始關注農村相親。其實這並非特例，有其他地方男子相親5年未脫單，但女子一天卻可以「面試」20男。

有抖音 博主說，現在農村相親男女比例為5:2，春節時一名女性一天最多要見20個男性，「見這麼多人，女方都說看得眼花繚亂了，記不住誰是誰。」

有網友表示，農村相親主要問題是低學歷男性多，男女不適配，一些女性在經濟上越來越獨立，要求也高。也有婚戀業者說，條件高是許多人相親不成原因，例如男性本身是普通工人，高中以下學歷，卻要求女性大專甚至本科以上；有些女性工作一般，卻要求對方有車有房，月入兩萬。這讓雙方都打起退堂鼓。