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她相親被隔離 同居1個月後訂婚 網質疑浪漫故事有劇本

中國新聞組／北京11日電
前陣子火遍全網的寶雞姑娘趙曉青（右）去咸陽相親被隔離後收穫真愛，據報導兩人已經訂婚。（華商網）
前陣子火遍全網的寶雞姑娘趙曉青（右）去咸陽相親被隔離後收穫真愛，據報導兩人已經訂婚。（華商網）

去年12月中旬，來自陝西寶雞的28歲女孩趙曉青和同歲的咸陽男孩趙飛相親，沒想到因為疫情封城，被困在男方家中，一住就是一個月。現在兩人又有好消息傳來，趙曉青和趙飛8日已經在老家訂婚，並在朋友圈曬出屬於自己的甜蜜時刻，「生命是一場奇妙的旅程，你是途中最美的遇見。」

華商報報導，趙曉青和趙飛8日順利訂婚，趙飛表示感到幸福，「既開心又激動，感覺很幸福！」提到趙曉青的性格，「她是一個獨立的人，自我意識很強，生活中很自信很陽光，是個大膽的女孩，讓我很心動。」「我們的性格比較互補，聊得來，我很欣賞她。」

趙曉青則表示，趙飛最吸引她的就是穩重內斂的性格，「我發現我們兩個人相處得很愉快，性格也非常互補，和他在一起特別輕鬆和舒適。」

趙曉青說自己性格比較靦腆，平時做電商幫父母賣蘋果也忙，沒有時間談戀愛，去年12月初在親戚的撮合下，「第一次見到趙飛的照片時，並沒有對上眼，但交流之後感覺還不錯。」

去年12月22日，他們第一次見面，趙曉青來到咸陽乾縣探望趙飛的母親，剛到咸陽不久就碰到了疫情，只能隔離在了男友家在當地租住的地方。「慢慢相處中，我發現趙飛很體貼細心，他母親也隨和，對我處處照顧有加，我們相處得很好，彼此也是好感倍增。」趙曉青在趙飛家晚上直播時，趙飛就在身旁幫忙，不管多晚一直陪伴，這讓趙曉青很感動。

趙曉青說，從事電商兩年多，粉絲才7000多人，沒想到意外的戀愛讓她走紅，她發了些和趙飛的視頻，粉絲現在漲到3.1萬。她笑稱：「拍蘋果沒火，拍自己卻火了，幸福來得太快，這是2021年老天給自己最好的禮物。」兩人未來打算一起發展電商事業。

不少網友被他們兩人的故事打動，紛紛留言送上祝福。不過，也有網友質疑趙曉青抖音視頻內容有劇本，都是為了吸引流量。對此她回應，清者自清濁者自濁，「真正的感情是經得起時間的考驗，把一起交給時間去見證，我不懼怕這種考驗。

電商 疫情 蘋果

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