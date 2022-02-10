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未婚女青年人工流產率近5成 官方出手干預了

中國新聞組／北京11日電

日前，中國計畫生育協會官網公布的2022年「計畫生育協會工作要點」，宣布將實施生殖健康促進行動，重點解決青少年、育齡人群及其他特定人群生殖健康問題，干預未婚者人工流產，並減少青少年意外懷孕和人流。

澎湃新聞報導，在新型婚育文化的建設上，「工作要點」稱要以「尊重生育的社會價值，提倡適齡婚育、優生優育，鼓勵夫妻共擔育兒責任，破除高價彩禮等陳規陋習」為重點。加強對青年婚戀觀、家庭觀引導，重塑多子女家庭養育文化，淡化教育焦慮，弘揚「孝」、「和」家庭價值觀，推動構建積極正向的新型婚育文化。工作要點倡導將新型婚育文化內容納入村規民約，修訂與中央「決定」精神不一致、不適應的內容。並將發揮「5.29會員活動日」宣傳品牌、文化社等作用，打造新環境宣傳載體，注重運用網絡和新媒體等青年群體喜愛的方式，在潛移默化中培育新型婚育觀念。

其實，去年頒布的計畫生育工作要點也提到減少人工流產的發生率。

「中國實用婦科與產科雜誌」2021年刊發的一篇文章指出，近5年來，每年人工流產的總數一直徘徊在950萬左右，「中國人工流產具有3個特點：數量龐大、重複流產者占比高、年輕未孕的女性比例大」。近年有研究顯示，中國小於20歲的人群已在人流婦女中占重點部分，另有數據指出25歲以內人流者占比47.5%。

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