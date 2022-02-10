冰墩墩比茅台酒還搶手 代客排隊買 時薪80元

北京冬奧吉祥物「冰墩墩」。(路透)

北京冬奧 吉祥物「冰墩墩」熱賣，供不應求，有代客排隊買「冰墩墩」，時薪80元（人民幣，下同，約12美元），一隻「冰墩墩」轉賣價差5倍。

英國金融時報報導，王府井大街工藝美術大樓購物中心外有排隊等著買冬奧會紀念品的長長人龍，最搶手的是以熊貓為創作原型的吉祥物「冰墩墩」。有人排了一整夜買到兩隻冰墩墩，其中一隻立即轉賣，價格是人民幣1000元（約157美元），是原價人民幣192元的逾5倍，另外一隻預料24小時內也能轉手出去。

沒耐性排隊的投機者或收藏家雇工讀生代勞。金融時報採訪到以前做房仲、現在改行當外送員、自己完全不收看冬奧賽事王姓男子，他說一名政府官員付錢給他代排隊12小時好買紀念品，「這錢很好賺，賣房子難得多了」。

像他這樣代客排隊買冬奧會紀念品的，收費水準是每小時80元。

一些買紀念品的人說，這股熱潮的部分原因是農曆新年致贈貴重禮物的傳統，例如茅台酒。在北京國營企業擔任行銷經理的王順（音譯）說，他在工藝美術大樓外排了11個小時的隊，為上司的兒子買一隻冰墩墩，「這是目前最熱門的禮物，比茅台酒還搶手」。

但許多人預測這些紀念品的轉售價格，將在北京冬奧2月20日閉幕後快速下滑，因為「製作成本很低，大家一個月內就會失去興趣」。

另外，由於「冰墩墩」供不應求，大量網友留言希望官方盡快補貨。東莞生產企業表示已加開新模具趕訂單，每日可增加五成產量。而黃牛價炒作翻數倍價錢，北京市警方目前已查獲三名非法牟利者，作出行政裁罰。

冰墩墩手辦玩具擺件單價88元，黃牛轉賣價可喊到6倍或更高價錢。東城公安微信 號昨天通報，冰墩墩廣受追捧，但卻有人在指定銷售網點等地高價倒賣、非法牟利，擾亂正常購買秩序，警方調查後，目前查獲三名違法行為人，均已依法作出行政處罰。

而東莞市眾盛硅橡膠製品有限公司總經理李寅貴說，目前公司已經定製了製作模具和「冰墩墩」的原材料，「2月10日材料一到，我們就能邊生產，邊加開新的模具。」

李寅貴表示，2月4日接到了20萬個「冰墩墩」硅膠外殼的訂單，但考慮到生產能力問題，最終只接了3萬個訂單，須在3月10日前交付。「現在只有兩個模具，每天大概生產800個左右。」 李寅貴說，「公司計劃加開兩個模具，將產量提升到每天1200個左右。」