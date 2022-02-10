B站996制 爆員工過年連5天大夜班12小時過勞猝死

B站爆出員工過勞死。（取材自界面新聞／視覺中國圖）

俗稱「B站」的中國影音平台「嗶哩嗶哩」日前傳出一名內容審核組員工於春節加班期間猝死 ，中國網路企業的超時工作陋習，再次成為輿論焦點。8日晚間，B站向猝死員工家屬致歉，並表示將增加千名員工來降低工作壓力。

據界面新聞等媒體報導，本月7日，微博 出現一篇文章揭露B站一名負責審查工作的25歲員工，工時長期處於「早九晚九」，過年期間不准休、晚上9點到早上9點連上12個小時、連做5天，不幸腦出血死亡。，不幸於5日凌晨因腦溢血猝死。中國網路企業的「996工作制度」（早上9時到晚上9時，每周工作六天），也再度成為社會議論話題。

B站遲至8日晚間在官方微博發布公開聲明表示「沉痛哀悼一個生命的逝去」，強調「事發前一周，當事人沒有加班，網路爆料不屬實」。聲明也提到，事件發生後已和家屬溝通好善後事宜，並擴大招募1000名審查員，藉此降低員工的工作壓力；同時，進行全員體檢。

B站的回應仍被認為避重就輕，隨後，有名自稱是死者表妹的網友，在網路上發文批評B站至今仍未和家屬溝通，並公布資料指出，死者在去年一整年間，有321天直到深夜仍使用企業微信 處理工作。根據紀錄，曾經工作到凌晨4時42分。

報導引述上海申倫律師事務所律師夏海龍分析，企業微信資料可證明加班或超時工作，但難以直接證明強制加班。若綜合各項證據顯示有強制加班情形，就構成違法。

根據B站微博，該員工從事內容安全審核，是具有全天候特殊屬性的工作，需通過輪班、值班來完成工作。在春節、北京冬奧等高峰時期，審核員工時更長、壓力更大。

報導指出，年輕人猝死並非罕見話題，「披著奮鬥外衣的996、715（早上7時上班，每天工作15小時）如黑洞般侵蝕著打工人們的休息時間，吞噬著人們的身心健康，加劇著人們的焦慮和壓力。長期加班、過度勞累、心情抑鬱，正成為殺死年輕人的兇手。」

去年8月間，中國最高人民法院及人力資源和社會保障部聯合發布一則通知，引述一件針對「996」的勞動仲裁，並明文指出「996工時嚴重違反法律關於延長工作時間上限的規定」。

這項通知被解讀為官方對於996等超時工作、加班的態度。然而，雖然字節跳動、快手等網路大廠先後宣布調整工時制度，但過勞的情形在許多網路大廠仍屢見不鮮。「沒有加班費，就無法面對經濟壓力」成許多業內員工的心聲。