谷愛凌搶手 代言20品牌 概念股也漲 商標被搶註29次

谷愛凌代言費飆升。(取材自Instagram)

18歲滑雪選手谷愛凌 代表中國拿下2022年北京冬奧 金牌後，中國民間掀起「谷愛凌熱」，不僅與她沾上邊的概念股大漲，谷愛凌代言費也隨之飆升，據報導她共代言20餘個品牌，身價已超過2億（人民幣，下同）；周邊迅速成長的商業效應，也使「谷愛凌」商標被搶註29次。

美國出生的谷愛凌於8日在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台決賽中奪冠掀起熱議。據第一財經、香港01報導，谷愛凌獲世界極限運動會和世錦賽的兩枚金牌後，代言費就迅速漲至180萬美元，代言品牌至少23個。

按照平均一個代言150萬美元來計算，谷愛凌手中的代言價值大概有3500萬美元，約合2.2億元人民幣。谷愛凌的代言由IMG中國子公司Endeavor巍美獨家代理，若按七三分帳，谷愛凌估計可獲約1.5億。而北京冬奧奪得金牌後，令谷愛凌身價更飛速攀升。

據了解，谷愛凌目前代言品牌包括國際品牌Estee Lauder、Oakley、路易威登（LOUIS VUITTON）、Tiffany & Co.、IWC萬國表、Victoria's Secret、Beats及紅牛等；國內則有中國銀行、李安踏體育、中國移動、蒙牛、三棵樹、瑞幸咖啡、元氣森林、慕思、中國人保、湯臣倍健、京東、美的電器等。

谷愛凌代言以及相關商品受到中國媒體追捧而熱銷，也使以她為名的商標被搶註。天眼查顯示，「谷愛凌」商標申請資料達29條。其中，自然人張某於2019年6月申請的11個「谷愛凌」商標已完成註冊，國際分類涉及教育教育娛樂、廣告銷售、燈具冷氣等。其餘多個公司及自然人申請的「谷愛凌」商標流程顯示為「被駁回」或「商標無效」。

這些「谷愛凌」商標是在谷愛凌2019年6月6日宣布將代表中國參加2022年冬奧會之後即被搶註。極目新聞報導指出，迄今與谷愛凌有商業合作的品牌估計商業價值總值過億，隨著她未來可能奪下更多金牌，這個數字恐怕還得往上漲，如此醒目的「商機」，當然會有投機者想來蹭一把。

此外，中央社報導，「谷愛淩概念股」中國電信業龍頭中國移動股價 已連兩天上漲，市值增加超過1300億元。另與谷愛凌姓名沾到邊的「遠望谷」公司股價也連3天莫名大漲21%，即使公司出面發聲明稱公司股價波動「與谷愛凌無相關合作，投資需謹慎」，遠望谷股價仍持續漲停，該公司總市值也因此升至50.6億元。