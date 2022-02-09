恒大董座許家印：不能靠賤賣資產去還債務

中國恒大創辦人許家印。路透

據陸媒「財聯社」報導，恒大董事長許家印近日透露，目前恒大預售監管資金為人民幣500多億元，銷售未回款為人民幣800億元。此外，許家印還提及，任何時候都不能賤賣公司資產去還債務。

報導指出，恒大日前舉行了2022年「保交樓」新年開工動員大會。會上，許家印透露，今年要交樓約7000萬平方公尺、60萬套的目標，這相當於恒大所有保交樓項目中有近50%要在年內完成交付。

許家印還透露，目前恒大的預售監管資金有人民幣500多億元，銷售未回款為人民幣800億元。此外，許家印在會上再次提及，「任何時候都不能賤賣公司資產，要注意防範資產處置過程中的漏洞問題。不能依靠賤賣資產去還債務，否則資產賤賣完了也很難還清債務。」

面對債務到期危機，恒大集團 於1月26日表示，將爭取六個月之內提出債務重組 方案。此外，中國四大國有資產管理公司之一的「中國信達」高層也進入恒大董事會。同時，市場開始傳出更多重組消息。美媒「彭博」此前引述不具名消息人士表示，據廣東省政府重組方案，計劃拆售恒大大量資產，如出售恒大物業與恒大汽車 以外的幾乎所有資產，以化解債務風險。