鄭州720洪災 一條小魚誤入路燈罩存活半年…已放歸湖中

去年7月鄭州洪災時，一隻小鯽魚誤游入路燈燈罩，至今存活半年。（視頻截圖）

鄭州 去年發生「7.20」特大暴雨 災害，一小區景觀湖漲水，湖邊路燈也被淹了，小區物業工作人員日前在維修路燈時，發現竟有一條魚被困燈罩裡面，至今還活著，網友驚呼是「魚堅強」，還戲稱是「豬堅強」的小伙伴。目前，這條魚已被放歸湖中。

極目新聞報導，據居民發布的視頻顯示，在鄭州正商紅河谷小區的景觀湖邊有一個路燈，球形的路燈燈罩裡還有水和少量淤泥，一條銀白色的小魚正在燈罩裡游。該居民在配文中表示，去年7月景觀湖被淹過，小魚就是那個時候游入燈罩的。

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報導說，小區工作人員表示，景觀湖連接了一條小河，去年「7.20」特大暴雨災害時，景觀湖漲水兩米左右，湖邊的路燈都被淹了。這個路燈的燈罩原來因為損壞更換過，所以燈座和燈罩之間有很大的縫隙，他猜測魚兒就是通過縫隙游進了燈罩。

他還說，到了8月中旬，景觀湖湖水才逐漸退去，路燈才露出水面，也就是說，魚兒游到燈罩的時間最遲是在去年8月中上旬。因為一直忙著小區其他地方的維修工作，所以直到去年底今年初，小區才開始清理景觀湖。到了2月7日，他們也才注意到燈罩裡的竟然有一條魚還活著。魚是一條小鯽魚，體長大概有七八厘米，相比其他的魚，這條魚非常瘦。維修工人將燈罩取下來後，將魚放歸景觀湖裡。魚兒到底怎麼熬過這半年，他們也不知道，只感覺很驚奇。