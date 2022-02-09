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1片葉子要鉤200針 冬奧頒獎花束 翻轉18歲女孩命運

中國新聞組／北京9日電
四川「蘇母藝術工坊」製作的月桂葉，是2022北京冬奧頒獎花束的一部分。（取材自紅星新聞）
四川「蘇母藝術工坊」製作的月桂葉，是2022北京冬奧頒獎花束的一部分。（取材自紅星新聞）

2022年北京冬季奧運頒給得獎選手的除了獎牌，還有「絨」耀之花，這些花束中的綠葉，全是四川「蘇母藝術工坊」的學員親手製作。蘇母藝術工坊幫助當地貧困居民習得一技之長，今年18歲的女孩「小洋洋」也是其中一員，她在四年前，還是一個足不出戶的困境兒童。

紅星新聞報導，住在眉山市青神縣的「小洋洋」四年前從初中畢業後，就沒再上學或工作，成天宅在自己的房間發呆、畫畫，也沒出過家門，與「小洋洋」相依為命的爺爺奶奶也不知該拿她如何是好。

直到2020年，青神縣婦聯與蘇母藝術工坊得知了「小洋洋」的情況，決定送教上門，手把手教「小洋洋」毛線鉤織。隔年，「小洋洋」終於走出了家門，參加青神縣鄉村婦女兒童合作發展促進會的「手作之愛」鉤針技能培訓。

報導說，為期40天的培訓過程中，「小洋洋」一開始都靜悄悄地坐在教室最後面的角落，在一些熱心的同學關懷下，「小洋洋」聽課位置越來越靠前，話也多了起來。至於手藝方面，因為有美術底子，她很快就上手，並在工坊同學的幫助下，打開了產品銷路，也找回了失去的笑容。

2021年12月，蘇母藝術工坊接到天津合作夥伴的月桂葉訂單，並按期交付了600多片月桂葉，其中的100多片是「小洋洋」做的，一片葉子需要鉤200針、20多分鐘。後來他們才知道，這些綠葉是冬奧會花束的一部分，將跟隨獎牌一起被各國運動健兒帶回國。

日前中國短道速滑隊獲得金牌時，透過電視轉播，「小洋洋」看到她親手製作的月桂葉被交到了運動員手中，她開心地跳了起來，不停地揮舞著手中的手工月桂葉。

「爺爺奶奶你看，這些冠軍花束裡的葉子是不是和我手裡的一樣？有冠軍拿著我鉤織的葉子！」望著孫女臉上綻放出如花般的笑容，爺爺奶奶不禁紅了眼眶，他們知道，就是孫女手中的這片綠葉，帶給了她整個春天。

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