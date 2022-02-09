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百色疫情「快速上升」管控升級阻外出 路口全紅燈

記者羅印冲、賴錦宏／綜合報導
廣西百色市本土疫情突升溫，7日零時起「封城」，全市全員居家隔離。百色市德保縣等地全城路口「亮紅燈」，民眾自行駕車出門即以「闖紅燈 」查處。（中新社）
廣西百色市本土疫情突升溫，7日零時起「封城」，全市全員居家隔離。百色市德保縣等地全城路口「亮紅燈」，民眾自行駕車出門即以「闖紅燈 」查處。（中新社）

中國國家衞健委8日表示，廣西邊境城市百色疫情正快速上升，已派工作組前往控制疫情。百色官方已下令「全員居家隔離」，並要求德保縣、靖西市、隆林縣、那坡縣等地，全城路口交通訊號燈調成紅燈，自駕車輛出行一律視為闖紅燈。

中國國家衛健委8日通報，7日中國新增本土確診65例，其中廣西64例，均在百色市，另外一例在天津。

中國國家衛健委疾控局巡視員賀青華表示，廣東深圳Omicron關聯疫情波及到廣東、廣西、湖南3省9市，波及的廣東雲浮、惠州、梅州、河源等地的疫情已經得到控制。深圳6日管控區發現兩例感染者，顯示疫情仍然有傳播擴散的風險。

他稱，廣西百色疫情正處快速上升階段，百色疫情80%以上感染者住在同一個自然村，空間群聚性明顯，但由於社區隱匿傳播時間長，加上春節期間人員流動大，進一步傳播擴散風險高。

賀青華證實，國務院聯防聯控機制綜合組已在第一時間派出工作組赴廣西，會同當地建立扁平化的指揮體系，推動區域核酸篩查、流調溯源，風險人群排查等措施落實落地，盡快將疫情控制住。

此外，從百色波及到廣西南寧和廣東廣州的外溢病例感染者在被管控前活動軌跡多，存在疫情擴散外溢風險。波及到湖南邵陽的僅報告了1例病例，目前看總體風險不大，但需要密切關注。

據廣西百色市衛健委主任黃再波指出，自2月5日以來，截至8日中午12時，百色本輪疫情本土確診達126例，其中德保縣111例。

百色市位於廣西西部，地處滇黔桂三地交界，南與越南接壤。為遏止疫情傳播，廣西百色市7日已「封城」管控，全域實行「不進不出」，並要求民眾全員居家隔離，除購買民生物資等，非必要不出門。同時下令，各商家、電子商務平台不得隨意漲價或囤積居奇，以及散布漲價謠言等來謀取非法利益。

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